مسيرة حاشدة في الولايات المتحدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

اندلعت مسيرات حاشدة في ولاية تكساس الأمريكية اليوم الإثنين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

اتنفاضة أوروبية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

وعلى مدار ألأيام الماضية خرج آلاف الأوروبيون، في مظاهرات حاشدة دعما للفلسطينيين، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة، ويأتي ذلك ردًّا على الرواية الإسرائيلية المزيفة التي تروج للدعم الأوروبي في الحرب على القطاع.

تغطية صحفية: مسيرة حاشدة في "تكساس" الأمريـكـيـة؛ تنديدًا بعدوان الاحـــتلال على قطاع غزة. pic.twitter.com/UO6Z9uTFBR Advertisements November 13, 2023

وشهدت العديد من العواصم والمدن الأوروبية خروج مظاهرات دعمًا للفلسطينيين وتنديدًا بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل، وحمل المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تدين الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان الغاشم الذي يقوم به جيش الاحتلال، خاصة ضد المستشفيات.

إنشاء الممرات الإنسانية في غزة

ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بالإجماع وقف إطلاق النار وإنشاء الممرات الإنسانية في غزة، بهدف تخفيف معاناة السكان المدنيين.

وأضاف شالينبرج، في تصريح اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 يناقشون في بروكسل اليوم الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، موضحا أن وقف إطلاق النار ضرورة عاجلة، مشددا على ضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي الإنساني وأن إسرائيل ملزمة به مثل أي دولة أخرى.

الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأمس، دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى وقف فوري للقتال بقطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات قائلا: إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.



وأشار تصريح بوريل، أمس الأحد، إلى أن مرضى المستشفيات الواجب إجلاؤهم يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.



وقال في بيان: "هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدّة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والأطقم الطبية".



وأضاف: "يجب تزويد المستشفيات فورا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان".



وأردف: "وفي هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".



المستشار الألماني يرفض وقف إطلاق النار في غزة

وفي سياق متصل بالدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس أي وقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة، مبررا ذلك بأنه يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع حماس تمتلك صواريخ جديدة.

وجاءت تصريحات شولتس في الوقت الذي تتكرر فيه الدعوات على نطاق واسع في العالم من أجل وقف إطلاق النار مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع.