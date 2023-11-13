مدير ثقافة الإسماعيلية يتفقد المواقع الثقافية التابعة للفرع (صور)

أجرت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جولة بعدد من المواقع الثقافية التابعة للفرع.

بدء الزيارة للمواقع الثقافية

وبدأت الزيارة ببيت ثقافة الضبعية، ومكتبة الخشاينة، ومكتبة السبع آبار، ثم مكتبة أبو صوير، ومكتبة القصاصيين، وبيت ثقافة التل الكبير، وكان في استقبلها مديري المواقع الثقافية والعاملين بها.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

الهدف من الزيارة

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة المرور على المواقع الثقافية لفرع ثقافة الإسماعيلية، ولمتابعة انتظام سير العمل، وحث العاملين على إنجاز العمل وظهور الأنشطة بالشكل اللائق، الوقوف على أهم المعوقات التي تقبل العاملين أثناء تنفيذ النشاط.





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جانب من الجولة، فيتو

وكان قد قدم قصر الإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.



افتتاح معرض الفن التشكيلي

وبدأت الفعاليات بافتتاح شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، لمعرض الفن التشكيلي بعنوان "قصة كفاح شعب " ببهو قصر ثقافة الإسماعيلية بمناسبة الذكرى الخمسين على انتصار حرب أكتوبر.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

عرض 50 لوحة متنوعة

وعرض بالمعرض 50 لوحة من الأعمال الوطنية لعدد 40 فنانا في مجالات مختلفة من الفن التشكيلي، وعملت على تنفيذ المعرض الفنانة سماح علي، وتألفت لوحات المعرض من لوحات التصوير الزيتي، والأبيض والأسود، بالإضافة إلى الأشغال الفنية، وفن الكولاج، فن الخارف والنحت.

ويذكر أن معركة أكتوبر تعد ملحمة تاريخية، هامة في تاريخ مصر والتي غيرت الواقع وشكلت المستقبل لشعب مصر العظيم.

وظلت مصر قبل حرب 6 أكتوبر عام 73 سنوات تعاني الاحتلال والظلم واقتطعت من أرضها سيناء لفتره من الزمن إلا أنها نهضت وواجهت الاحتلال بقوه لاسترداد كرامتها وأرضها في حرب صفعت فيها العدو.



السمسمية ودورها في المقاومة بمدن القناة

ومن جهة أخرى عقد قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان السمسمية ودورها في المقاومة بمدن القناة حاضرت فيها فاطمة أحمد، باحثة باطلس فلكلور، حيث بدأت المحاضرة بكلمة ترحيب من محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، ثم تحدثت المحاضرة عن السمسمية وتأثيرها على المجتمع تعريف ما هي آلة السمسمية وبداياتها وتطورها وهل لها تأثير إلى الآن فى المجتمع ام اندثرت.

ورشة للرسم الحر

وعلى هامش المحاضرة أقيمت ورشة رسم حر تدريب سماح علي، وتزينت الورشة بأعلام فلسطين ومصر وانتصارات أكتوبر بمشاركة طلاب مدرسة مصطفي كامل الابتدائية.



كما قام الطلاب بجولة تفقدية بقصر ثقافة الإسماعيلية منها المسرح الكبير، نادى التكنولوجية، معرض الكتاب، مكتبة الطفل.