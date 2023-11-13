الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 45 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية (صور)

إزالة 45 حالة تعدٍّ
إزالة 45 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، فيتو

 نفذت الوحدات المحلية، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية. 

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نتائج حملة اليوم 

وأسفرت الحملات اليوم عن إزالة 45 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و10  قراريط، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.  

وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

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جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تشديدات على التصدي لحالات التعد بالبناء 

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

 

جانب من الحملة، فيتو

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد مشددا على المتابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

 

 

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