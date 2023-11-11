تظاهر المئات أمام منزل بايدن للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

تظاهر المئات أمام مقر إقامة ومنزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

وقبل وقت سابق أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن استعداد تل أبيب للدخول في حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.

نتنياهو يهدد حزب الله بالحرب

وأكد نتنياهو أنه حذر حزب الله اللبناني من خطورة الدخول في حرب مع جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن العدوان على غزة مستمر حتى القضاء على حماس.

وشدد نتنياهو على أنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار دون إطلاق سراح الأسرى.

وطلب نتنياهو من الزعماء العرب الوقوف ضد حماس، متوجها بالشكر لأمريكا وبايدن على الدعم العسكري الكبير لإسرائيل والغطاء السياسي لها في العدوان على غزة .

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سيطرة حركة حماس على شمال غزة

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن قواته تعمق عملياتها في شمال مخيم الشاطئ بقطاع غزة- على حد قوله.

وادعى متحدث جيش الاحتلال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أن حركة حماس فقدت سيطرتها على شمال القطاع والفلسطينيون يتوجهون إلى جنوب وادي غزة.

حصار جيش الاحتلال على مستشفى الشفاء

وتابع: نحن لا نطوق مستشفى الشفاء والجهة الشرقية مفتوحة ونقاتل مقاتلي حماس في المنطقة، لا نهاجم المستشفى وسنواصل السماح للمرضى والموجودين فيه بالمغادرة جنوبًا، والصاروخ الذي سقط ضل طريقه أطلقته حماس.

عملية جيش الاحتلال لإعادة الأسرى

وأكد أن عملية إعادة المخطوفين والأسرى الإسرائيليين معقدة وستأخذ وقتًا ولكننا لن نترك أي فرصة لإعادتهم، لافتًا إلى أن هناك مجهودًا استخباراتيًّا لمعرفة أماكن وجود الأسرى ومن يحتجزونهم.

العملية البرية في غزة

وأضاف: نحتاج إلى مزيد من الوقت للعمل العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، خاصة أن أنفاق حماس تحت الأرض مُحكمة.

وكرر مزاعمه، قضينا على مخرب كان يحتجز 1000 من الغزيين في المستشفى ومنعهم من المغادرة.