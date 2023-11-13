مصر للطيران تتعاقد على 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن تعاقد جديد لتحديث أسطولها الجوي بالتعاون مع شركة Air Leas Corporation، والتى تعد من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلي لـعدد 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX.

ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation والناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية "مصر للطيران"، كما أن طراز بوينج B737-8 MAX هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران، ومن المقرر استلام أولى الطائرات بدءً من عام 2025 على أن يتم تسليم باقى الطائرات تباعًا بانتهاء عام 2026.

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مصر للطيران تتعاقد على 18 طائرة جديدة

وخلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته شركة Air Leas Corporation في معرض Dubai Airshow، قال ستيف إف أودفار هازي، الرئيس التنفيذي لشركة Air Leas Corporation إننا سعداء بالإعلان عن هذه الصفقة لشراء 18 طائرة من هذا الطراز مع عميلنا الجديد "مصر للطيران"، والذى يعد أول مؤجر لدينا لهذا الطراز.

وأضاف أننا نفتخر بالتعاون مع مصر للطيران باعتبارها شركة طيران رائدة في شمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر للطيران ستواصل التفوق في السوق بهذه الطائرات من الجيل الجديد والتي ستحل محل أسطول مصر للطيران القديم من الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، الأمر الذى سوف يعزز وبشكل كبير أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.

مواصفات الطائرات الجديدة

وفى نفس السياق أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذه الصفقة جاءت بين صرحين كبيرين مصر للطيران وشركة Air Leas Corporation وهى تتوافق مع خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوي ورغبتها في الحفاظ على مبدأ الاستدامة البيئية وخطط النمو المستقبلية، وأضاف زكريا أن هذا الطراز يعمل بمحركات CFM Leap – 1B27 وهى من أحدث المحركات وتوفر فى استهلاك الوقود وتقلل من الإنبعاثات مما يساعد على تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لمصر للطيران، كما أن السعة المقعدية للطائرة 160 مقعدا (عدد 16 مقعدا لدرجة رجــال الأعمال وعدد 144 مقعدا للدرجة السياحية)، معربًا عن سعادته بالشراكة مع شركة تأجير رائدة مثل شركة Air Lease Corporation في هذه المبادرة الإستراتيجية لدعم خطط تحديث ونمو أسطول مصر للطيران، متطلعًا لمزيد من التعاون في المستقبل.

ومن جانبه أضاف عفيف لويس، مساعد نائب الرئيس لشركة ALC، أنه لشرف لفريقنا أن يقوم بإبرام هذه الصفقة المهمة مع شركة عريقة كشركة مصر للطيران، وأننا نساهم بشكل كبير في دعم وتطوير أسطول الشركة من الطرازات ذات الممر الواحد، كما أننا نتوجه بالشكر لفريق العمل بمصر للطيران لاختيارهم الشراكة مع شركة ALC في هذا الاستثمار الكبير لتحديث وتطوير أسطولها الجوى، ونتطلع إلى أن تكون هناك علاقة ناجحة طويلة الأمد بين كل من شركة ALC وشركة مصر للطيران.

الجدير بالذكر أن أسطول مصر للطيران العامل حاليا يضم 80 طائرة من بينهم 42 طائرة من طرازات بوينج المختلفة

ومن الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر للطيران وبوينج بدأ منذ أكثر من 60 عامًا وتحديدًا فى عام 1966، حين انضمت أولى طائرات شركة بوينج لأسطول مصر للطيران من طراز B707.