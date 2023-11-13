إليسا تدعم صحفيي غزة: الله يحميكم ويرحم من استشهد في سبيل الحقيقة

غزة، وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة دعم إلى كل الصحفيين الذين يشاركون في تغطية أحداث الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

ونشرت إليسا مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ بالقرب من مراسل قناة إم تي في اللبنانية أثناء تغطيته للأحداث على الهواء مباشرة، وعلقت عبر حسابها على تويتر قائلة: "الله يحمي كل الصحافيين والمراسلين ويرحم كل اللي استشهدوا في سبيل كلمة الحق وإيصال الحقيقة".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، أنّ الكيان الصهيونى يشهد أكبر حركة نزوح داخلية منذ إنشاء دولة الاحتلال بسبب التوترات المتزايدة على خلفية حرب غزة، لافتة إلى أن أكثر من 125 ألف نازح إسرائيلى تركوا مستوطناتهم بطول الحدود الخطرة مع لبنان وقطاع غزة.

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وتمنح حكومة الاحتلال الأموال للمستوطنين النازحين من المناطق القريبة لقطاع غزة وحدود لبنان للإقامة فى فنادق سياحية ومساكن تابعة للحكومة، حيث سيحصل هؤلاء على مبلغ قيمته 50 دولارا يوميا كبدل معيشة مقدم من قبل وزارة المالية الإسرائيلية.



أضافت التايمز فى تقريرها أن النازحين الإسرائيليين يخططون لإقامة طويلة هربا من الهجمات الحدودية، بينما أبدى بعضهم قلقه من قلة الدعم المالى الذى قد لا يكفى للإنفاق على حياتهم الجديدة، وقال أحدهم إنه خائف من العودة مجددا لمسكنه القديم بحيث إنه لا يتخيل أن يعيش حياة صحية ومتوازنة نفسية مع تنامى المخاوف من حزب الله.

وأضاف أنه يعيش فى حالة قلق مستمرة على صحته العقلية.. "أريد أن أوضح للناس أننا نعيش حالة طارئة وليس فى إجازة".

خسائر الاحتلال الإسرائيلي العسكرية والامنية والاقتصادية والنفسية

فى ذات السياق، ذكرت تقارير إعلامية أن خسائر الاحتلال الاسرائيلي العسكرية والامنية والاقتصادية والنفسية، ترتفع الى 3 مليار دولار يوميا، ويفقد ما يعادل 20% من اقتصاده المهدد بالانهيار في غضون أسابيع، وأن عدد المستوطنين المغادرين بدون تذاكر عودة بلغ 340 ألفا، وعدد المتقدمين لشراء منازل في أوروبا وأمريكا بلغ 300 الف.

تحقيق تقدم عسكري فى غزة

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم الإثنين، إنّ لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلى إلى تخفيض حجم هجماته ضد حركة حماس فى قطاع غزة، أثار المزيد من التساؤلات حول خططه العسكرية المستقبلية، ومخاوف على حياة الجنود لافتة إلى أنّ البعض قد يشير إلى الضغوط السياسية المتزايدة على إسرائيل، أو تشتت انتباهها بفعل هجمات تنظيم حزب الله اللبنانى.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها اليوم، أنّ التراجع الأخير فى كثافة عمليات جيش الاحتلال ضد حماس فى غزة، سواء فى خفض الغارات الهجومية وقذائف المدفعية بشكل ملحوظ يظهر بوضوح فى قلة التفجيرات ويشير إلى تراجع العمليات الهجومية، لكن مصدر مسؤول داخل جيش الاحتلال أوضح أن جنود الاحتلال يركزون بدلا من ذلك على تطهير المناطق التى يسيطرون عليها وتفكيك البنية التحتية العسكرية، رغم أن أنشطة وتقدم الجنود لا يزال محدودا، وهذا ما يبدو جليا فى مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة.

كما برر المصدر الأمنى ذلك التقدم العسكرى الهزيل إلى أن أى قرار بتوسيع العمليات البرية لجيش الاحتلال فى غزة أو حتى لتحويل بؤرة الاهتمام نحو حزب الله فى لبنان يجب أن يتطلب موافقة من السلطات السياسية العليا.

وشددت مصادر رسمية للصحيفة العبرية على رفض فتح جبهة جديدة للقتال مع لبنان، وأن الأولوية المطلقة للعمليات العسكرية ستكون فى غزة فقط، ومع ذلك فإن المستوطنين يريدون الاطمئنان على أمن المناطق الحدودية مع لبنان قبل العودة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن عدم تحقيق تقدم ملحوظ فى الحرب على غزة أثار حالة من الغموض، حول ما قد يفرضه ذلك الوضع من خطورة على حياة الجنود، خصوصا وأن التواجد العسكرى الضعيف بعد انتهاء الحرب سيجعل الجنود عرضة لمزيد من الهجمات، ويؤكد على أهمية وجود استراتيجية عسكرية فاعلة وحاسمة.

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