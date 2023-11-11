السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

إستمرارحملات إزالة
إستمرارحملات إزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية-فيتو

 شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافه أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع لتحسين الخدمات أمام المواطنين.

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محافظ الشرقية: استمرار حملات إزالة المباني المخالفة

حملة لإزالة التعديات بالإبراهيمية 

وتنفيذًا للتوجيهات شنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية حملة لإزالة تعدي على الأرض الزراعية بناحية البكاكره التابعة للوحدة المحلية بكفور نجم عباره عن غرف بالدبش على مساحه 1 قيراط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق من إزالة جمالون مُقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بقرية المناصرة التابعة للوحدة المحلية بنبتيت وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بشن حملة إزالة للإعلانات غير المرخصة بشارع عمر شاهين بنطاق الحي، وتم اتخاذ اللازم قانونًا.

تكثيف حملات النظافة بعموم المحافظة 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فى وقت سابق  على ضرورة استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، وكذلك إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين العامة لإعادة الانضباط للشارع مع  المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية، وإلزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات الخدمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين جاء ذلك خلال جولته بشوارع مدينة مشتول السوق للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

المحافظ تفقد تركيب بلاط الإنترلوك 

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير والتجميل وتركيب بلاط الإنترلوك الجارية بمنطقتي السجل المدني وخلف محطة المياه وشارع فؤاد أبو العيش وامتداد شارع عمر ابن الخطاب، مؤكدا على أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بضرورة إزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين. التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين المتواجدين حال قيامه بالجولة والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلًا ونهارًا للشركة المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

متابعة التزام أصحاب المحال التجارية بالأسعار 

 كما حرص محافظ الشرقية على متابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم والوقوف على الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. مشددا على رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع  مدير الإدارة الزراعية والحماية المدنية وإدارة البيئة بالديوان العام وجهاز شئون البيئة للتصدي لظاهرة محاولات حرق قش الأرز وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية  حيال غير الملتزمين مؤكدا أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلا ونهارا لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، ومتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وترشيد استهلاك الكهرباء.

إزالة 1076 إعلانا مخالفا وغير مرخص بمراكز الشرقية

محافظ الشرقية: استمرار إزالة المبانى والإشغالات غير المرخصة

قرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق 

 وقام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فى وقت سابق، بجولة مفاجئة بقرية الصحافة التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر وحدة صحة الأسرة بالقرية لمتابعة سير انتظام العمل بها، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم، وقام بمراجعة التاريخ المدون على الأدوية للتأكد من صلاحيتها وتوافرها بالكميات التي تكفي لسد احتياجات المرضى.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن الازالة الفورية للتعديات بالبناء المخالف الاراضي الزراعية واملاك الدولة محاولات البناء بدون ترخيص التصدى بكل حسم لكافة محاولات البناء المخالف

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