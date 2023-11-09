الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بأسوان (صور)

حملة ازالة فى اسوان
حملة ازالة فى اسوان

 شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف منظومة العمل، وتحقيق التكامل بين رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية لتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات أولًا بأول، موضحًا بأن تنفيذ سلسلة الحملات لإزالة التعديات يشهد متابعة دقيقة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضًا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبناءً أيضًا على تعليمات محافظ أسوان فى اجتماع المجلس التنفيذي الأخير.

 ونجحت جهود الوحدات المحلية والجهات المختصة فى إزالة 85 حالة تعدى بناء وزراعة بمساحة 29 ألفا و913 م2 حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال الإزالة لـ 17 حالة تعدى على مساحة 7 آلاف و550 م2 بقى القنادلة والرمادى بحرى ووادى عبادى والطوناب والرديسية بحرى والحجز بحرى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.

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وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالتنسيق مع مركز شرطة دراو والإدارة الزراعية بتنفيذ حملة إزالات لتعديات على أراضى زراعية بإجمالي 22 حالة على مساحة 19 قيراطا، وبما يعادل 3325 م2 بنطاق نجع ونس التابع لقرية الشطب.

 وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالتعاون مع الإصلاح الزراعي بإزالة 21 حالة تعدى بمساحة 6559 م2 عبارة عن مبانى على أراضى زراعية، وقامت كذلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لـ 12 حالات تعدى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان منها 6 حالات بنطاق قروى أبو الريش بإشراف من مساعد مدير الأمن، وأيضًا محمود بهاء نائب رئيس المدينة، وجابر فتحى رئيس القرية، وفنى الإدارة الزراعية، كما تم إزالة 6 حالات أخرى بمنطقة المحاجر، وإيقاف أعمال مبانى بدون ترخيص بمناطق الجوزيرة وحى الرضوان بمساحة 1700 م2 بإشراف محمد حسين نائب رئيس المدينة، وبمشاركة مسئولى حى جنوب برئاسة علاء آدم رئيس الحى، وتم إيقاف أعمال بناء بنطاق حى غرب بقيادة سحر مصطفى رئيس الحى، وبإشراف محمد ممدوح نائب رئيس المدينة.

 وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ 4 قرارات إزالة بنطاق قرى بلانة وأبو سمبل بإجمالى مساحة 1069 م2، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بإشراف من نور حسانين سكرتير المدينة بتنفيذ أعمال الإزالة لـ 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية والبناء بمساحة 9 آلاف و710 م2 منها 4 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة، و5 حالات للتعد على أراضى زراعية.

 

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​ أسوان أشرف عطية محافظ أسوان تعديات اراضي اراضي زراعية

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