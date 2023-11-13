حبس عامل ووالده 4 أيام لاتهامهما بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل ووالده 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية.

وأدلي المتهمين باعترافات تفصيلية أمام النيابة بارتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع فـى باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن مبلغ مالي "من حصيلة بيع المسروقات".

القبض على عامل ووالده بسرقة سرقة 119 ودية نخيل

ونجحت الجهود في ضبط عامل ووالده مقيمان بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل، وكذا إتلاف 10 أودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة).

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

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