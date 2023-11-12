الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس سيدة وعاطلين بتهمة سرقة مجوهرات بكرداسة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيدة وعاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالشروع في سرقة مشغولات ذهبية من عاملين بمحل مصوغات بكرداسة.

كشفت التحقيقات قيام سيدة بالتواصل مع صاحب محل مشغولات ذهبية عبر الصفحة الخاصة بالمحل وطلب (قطعة مشغولات ذهبية) وتسليمها لها بمسكنها، فقام بإرسال عاملان بذات المحل للمكان المتفق عليه وتقابلا مع شخص يقود دراجة نارية وطلب منهما ترك السيارة ومرافقته بمنطقة أراضى زراعية وعقب دخولهما لمنطقة زراعات فوجئا بقيام شخص آخر باعتراضهم، فتمكن أحدهما من الهرب وبحوزته (قطعة المشغولات الذهبية المشار إليها)، ولم يتمكن الثانى من ذلك فقام المتهمان بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء منه على (ساعة يده وهاتفه) وقاما بتركه، ولاذا بالهرب.

Advertisements

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وعاطلان مقيمين بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم ساعة اليد والهاتف المستولي عليهما والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار الحوادث أمن الجيزة الجيزة مشغولات ذهبية جرائم السرقة

مواد متعلقة

استمرار حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منشأة القناطر

حبس سائق قتل صاحب كشك بأكتوبر

الأكثر قراءة

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

مجندة إسرائيلية تتحدث بلغة ركيكة، نشطاء يكشفون سر الفيديو المفبرك لطبيبة مستشفى الشفاء (فيديو)

الزمالك يشارك في السوبر المصري بشرط.. تعرف على التفاصيل

مونديال كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام الخليج السعودي في الشوط الأول (صور)

إيران تكشف سبب تحفظها على بنود في البيان الختامي لقمة الرياض

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

البترول ترفع إجمالي كميات الوقود لمحطات الكهرباء بنسبة 12%

الرغبة المتكررة في التبول علامة للإصابة بالتهاب المثانة، وهذه أسبابها

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

المزيد

انفوجراف

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية