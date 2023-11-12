حبس سيدة وعاطلين بتهمة سرقة مجوهرات بكرداسة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيدة وعاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالشروع في سرقة مشغولات ذهبية من عاملين بمحل مصوغات بكرداسة.

كشفت التحقيقات قيام سيدة بالتواصل مع صاحب محل مشغولات ذهبية عبر الصفحة الخاصة بالمحل وطلب (قطعة مشغولات ذهبية) وتسليمها لها بمسكنها، فقام بإرسال عاملان بذات المحل للمكان المتفق عليه وتقابلا مع شخص يقود دراجة نارية وطلب منهما ترك السيارة ومرافقته بمنطقة أراضى زراعية وعقب دخولهما لمنطقة زراعات فوجئا بقيام شخص آخر باعتراضهم، فتمكن أحدهما من الهرب وبحوزته (قطعة المشغولات الذهبية المشار إليها)، ولم يتمكن الثانى من ذلك فقام المتهمان بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء منه على (ساعة يده وهاتفه) وقاما بتركه، ولاذا بالهرب.

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بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وعاطلان مقيمين بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم ساعة اليد والهاتف المستولي عليهما والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.