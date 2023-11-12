وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي والنائب العام لجمهورية الصومال

استقبل اليوم الأحد المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة نظيره الصومالي حسن معلم محمود وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي وسليمان محمد محمود النائب العام الصومالي، والوفد المرافق لهما، وبحضور مساعدي وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والإعلامي.

العلاقات التاريخية بين مصر والصومال

ومن جانبه رحب الوزير عمر مروان بزيارة نظيره الصومالي والوفد المرافق له، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية وإعداد برنامج تدريبي لهم في المركز القومي للدراسات القضائية والمحاكم المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومشروعات وزارة العدل الرقمية.

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وزارة العدل في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية

واصطحب المستشار عمر مروان وزير العدل نظيره الصومالي والوفد المرافق له في جولة تفقدية لقطاعات وزارة العدل في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها.

وأبدى وزير العدل الصومالي سعادته باللقاء ومشيدًا بالتطور العمراني والارتقاء الإدارى الذى شاهده، مؤكدًا على دور مصر المحوري في دعم جمهورية الصومال، وتقديره لما شاهده من تطوير في منظومة التقاضي ورغبته في نقل الخبرات المصرية إلى جمهورية الصومال.