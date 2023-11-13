حملة مفاجئة على 375 مكمورة فحم في بلبيس بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ على مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة.

تشديد الرقابة على المقالب العمومية

واشار الى اهمية تشديد الرقابة على المقالب العمومية وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة نوبات تلوث الهواء ، لافتًا الى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

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حملة تفتيش مفاجئة بزمام مركز ومدينة بلبيس

وأوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية أنه تم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس ووحدتى غيته والزوامل والحماية المدنية وذلك لتنفيذ 30 حملة للتفتيش المفاجئ على (22 مسبك -66 فاخورة – 375 مكمورة فحم نباتي -36 مصنع طوب ) بمركز بلبيس للتأكد من توقفهم عن العمل طبقًا لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1/8 /2023 وحتى 30 /11 /2023، كما تم المرور على (32) مصنع بمدينة العاشر من رمضان للتأكد من التزامهم بالمعايير والإشتراطات البيئية.

ضبط 22 مكمورة بقريتى الزوامل وغيته ببلبيس

واسفرت الحملة عن ضبط (22) مكمورة بقريتى الزوامل وغيتة تقوم بالحرق، فتم الإستعانة بالحماية المدنية لإطفائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه أصحاب المكامير المخالفة.

وأضاف الحصرى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمخلفات بديوان عام المحافظة لتنفيذ 35 زيارة للمرور على (15) مقلب ونقطة ومحطات وسيطة بنطاق المحافظة للتأكد من عدم وجود انبعاثات من هذه المقالب تلوث الهواء وتضر بصحة الإنسان، وتبين من الزيارة وجود اشتعال ذاتى بإحدى المقالب فتم الإطفاء والسيطرة الفورية على الحريق.

عدم وجود سجل مواد خطرة وبيئى

وأكد رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية فى وقت سابق أن المخالفات التى رصدتها الحملة في المنشآت التى تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود سجل مواد خطرة – عدم وجود سجل بيئى – عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للاشتراطات البيئيه -عدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبه -عدم وجود غرفه للمخلفات الصلبه -انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطره ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

محاضر بيئية لمخالفين بالشرقية

وتم تحرير محاضر ضدهم وجاءت بتحرير محضر جنحة لمصنع لتعبئة الجبس الزراعى رقم (10721)جنح بلبيس لسنة 2023 ومحضر جنحة لمصنع إنتاج خامات البلاستيك رقم (10722)جنح بلبيس لسنة 2023.ومحضرأخر جنحة لمصنع خلط وتعبئة الأسمدة الزراعية رقم (10723)جنح بلبيس لسنة 2023 وكذا تم تحرير محضر جنحه لمصنع بلاستيك رقم (10724)جنح بلبيس لسنة 2023 محضرأخر جنحة لمطبعة خاصة بطباعة علب الحلوى رقم (10725)جنح بلبيس لسنة 2023.