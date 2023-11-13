الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حملة مفاجئة على 375 مكمورة فحم في بلبيس بالشرقية

حملة مفاجئة على (375)
حملة مفاجئة على (375) مكمورة فحم بمركز بلبيس بالشرقية،فيتو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ على مكامير  الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة. 

محافظ الشرقية يتابع إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

تشديد الرقابة على المقالب العمومية 

واشار الى اهمية تشديد الرقابة على المقالب العمومية وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة نوبات تلوث الهواء ، لافتًا الى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

Advertisements

حملة تفتيش مفاجئة بزمام مركز ومدينة بلبيس

وأوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية أنه تم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس ووحدتى غيته والزوامل والحماية المدنية وذلك لتنفيذ 30 حملة للتفتيش المفاجئ على  (22 مسبك -66 فاخورة – 375 مكمورة فحم  نباتي  -36 مصنع طوب ) بمركز  بلبيس للتأكد من توقفهم عن العمل طبقًا لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1/8 /2023 وحتى 30 /11 /2023، كما تم المرور على (32) مصنع بمدينة العاشر من رمضان للتأكد من التزامهم بالمعايير والإشتراطات البيئية. 

ضبط 22 مكمورة بقريتى الزوامل وغيته ببلبيس 

واسفرت الحملة عن  ضبط (22) مكمورة بقريتى الزوامل وغيتة تقوم بالحرق، فتم الإستعانة بالحماية المدنية لإطفائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه أصحاب المكامير المخالفة.

وأضاف الحصرى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمخلفات بديوان عام المحافظة لتنفيذ 35 زيارة للمرور على (15) مقلب ونقطة ومحطات وسيطة بنطاق المحافظة  للتأكد من عدم وجود انبعاثات من هذه المقالب تلوث الهواء وتضر بصحة الإنسان، وتبين من الزيارة وجود اشتعال ذاتى بإحدى المقالب فتم الإطفاء والسيطرة الفورية على الحريق.

عدم وجود سجل مواد خطرة وبيئى 

وأكد رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية فى وقت سابق  أن المخالفات التى رصدتها الحملة في المنشآت التى تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود سجل مواد خطرة – عدم وجود سجل بيئى – عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للاشتراطات البيئيه -عدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبه -عدم وجود غرفه للمخلفات الصلبه -انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطره ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

محافظ الشرقية: متابعة الأجهزة التنفيذية لتطوير وتحسين جودة الخدمات

محاضر بيئية لمخالفين بالشرقية 

وتم تحرير محاضر ضدهم وجاءت بتحرير محضر جنحة لمصنع لتعبئة الجبس الزراعى  رقم (10721)جنح بلبيس لسنة 2023 ومحضر جنحة لمصنع إنتاج خامات البلاستيك  رقم (10722)جنح بلبيس لسنة 2023.ومحضرأخر جنحة لمصنع خلط وتعبئة الأسمدة الزراعية  رقم (10723)جنح بلبيس لسنة 2023 وكذا تم تحرير محضر جنحه لمصنع بلاستيك  رقم (10724)جنح بلبيس لسنة 2023 محضرأخر  جنحة لمطبعة خاصة بطباعة علب الحلوى رقم (10725)جنح بلبيس لسنة 2023. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور ممدوح غراب الدكتور مجدى الحصرى محافظ الشرقية مدير عام فرع شؤون البيئة بالشرقية جودة الهواء هى احدى الويات العمل البيئى ارتباطها بشكل مباشر بصحة الانسان والبيئة حملات الفحص المفاجئ

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتابع إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ الشرقية: متابعة الأجهزة التنفيذية لتطوير وتحسين جودة الخدمات

محافظ الشرقية يُهنئ بطلة رفع الأثقال رحاب أحمد رضوان لحصولها على الميدالية الذهبية

محافظ الشرقية يتفقد نفق عرابى لمتابعة أعمال التطوير الجارية

الأكثر قراءة

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

قائمة أسعار سجائر فيليب موريس مصر بعد الزيادة (إنفوجراف)

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

هل ينتقل ثنائى الأهلى إلى سموحة؟

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

رئيس الوزراء يقرر تأسيس شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم

تدريب صباحي لمنتخب مصر قبل السفر لليبيريا استعدادًا لمواجهة سيراليون

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، طرح الفراولة بسعر 30 جنيهًا في سوق العبور

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم والبطاطس يعاود الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية