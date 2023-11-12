أسعار الأسماك اليوم، 9 جنيهات ارتفاعًا في سعر البلطي بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 12-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الأحد، حيث تراوح سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 53 إلى 63 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، سعر بلطي ممتاز كبير من 65 إلى 71 جنيهًا، بارتفاع 9 جنيهات عن سعره السابق.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأحد

وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 65 إلى 105 جنيهات، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك برانيس إسكندراني من 60 إلى 100 جنيه، مكرونة خليجي سعر من 60 إلى 76 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، مكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه، سبيط من 200 جنيه إلى 330 جنيهًا، بارتفاع 50 جنيهًا عن سعره السابق، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 125 جنيهًا إلى 295 جنيهًا، بارتفاع 55 جنيهًا عن سعره السابق، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 50 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، مرجان متوسط الحجم من 38 إلى 48 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سعر كاليماري من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، سابيا من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا.

وسجل بربون ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، سمك دنيس من 90 إلى 180 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، بربون متوسط الحجم من 45 إلى 55 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأحد

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأحد، سعر جمبري جامبو من 420 إلى 490 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 300 إلى 400 جنيه، جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 85 إلى 185 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا.

وتراوح سعر مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وقار من 60 إلى 140 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، شعور سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا.