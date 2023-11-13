مفاجأة فيتوريا لأحمد حجازي بعد عودته لتدريبات اتحاد جدة

الدوري السعودي، عاد أحمد حجازي نجم المنتخب الوطني ومدافع اتحاد جدة، إلى التدريبات الجماعية للفريق السعودي الأربعاء الماضي، بعد تعافيه من إصابة قطع الرباط الصليبي.

وكشف مصدر داخل منتخب مصر، أن روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يأمل في ضم أحمد حجازي لمعسكر المنتخب في شهر ديسمبر تمهيدًا لإمكانية انضمامه لقائمة الفراعنة الكبار بكأس الأمم الإفريقية 2024.

موعد أول مباراة لأحمد حجازي مع اتحاد جدة

أحمد حجازي تم تسجيله في قائمة الاتحاد الآسيوية هذا الموسم، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع العميد للمرة الأولى أمام أجمك الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الأثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد جدة فيديو من مشاركة أحمد حجازي في التدريبات وعلقت: "لقد عاد".

واقترب المدافع أحمد حجازي، المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي، من المشاركة مع منتخب مصر في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق في كوت ديفوار في يناير المقبل.

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن الجهاز الطبي يتابع بشكل مستمر الحالة الصحية لأحمد حجازي مع طبيب الفريق السعودي، وأن اللاعب بات قريبا من المشاركة ومن المتوقع أن يكون جاهزا بحلول شهر ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن ينضم أحمد حجازي لصفوف منتخب مصر خلال المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حال وقع عليه الاختيار الفني من جانب روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وكشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، بين المرشحين لقيادة اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو الذي تمت إقالته.

وأعلن نادي اتحاد جدة رسميًا عن إقالة نونو سانتو بعد تراجع النتائج في الموسم الحالي ومشادته مع الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن اتحاد جدة يسابق الزمن من أجل إنهاء ملف المدرب الجديد، خاصة أن الفريق يستعد للمشاركة مع الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالسعودية.

Advertisements

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر في نادي اتحاد جدة، أن هناك 3 أسماء على طاولة إدارة النادي، على رأسهم المدرب الإسباني جوليان لوبيتيجي مدرب ريال مدريد السابق، والفرنسي لوران بلان، والذي يعد أقرب الخيارات حسبما أشارت صحيفة الشرق الأوسط، خاصًة وأنه تربطه علاقة قوية بقائد فريق الاتحاد الحالي كريم بنزيما.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الأول، يعتبر أحد الخيارات المطروحة بقوة لتولي القيادة الفنية لفريق الاتحاد، خاصًة أنه سبق وأن خاض تجربة قوية في السعودية، عندما تولى تدريب النصر عام 2019.

جدير بالذكر، أن روي فيتوريا نجح في قيادة منتخب مصر للوصول إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر انطلاقها في يناير المقبل، كما ينتظره انطلاق مواجهات تصفيات كأس العالم بعد أيام قليلة.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، فتح إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، باب المفاوضات مع مدرب ريال مدريد السابق، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي قد أعلنت عن إنهاء التعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بسبب سوء النتائج للفريق خلال الفترة الماضية.

وأكدت التقارير أن اتحاد جدة دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

وأوضحت: “المفاوضات بين الاتحاد السعودي ولوبيتيجي تسير بشكل جيد، بالرغم من ترشح أكثر من اسم تدريبي على طاولة المفاوضات للعميد.

وكان المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، قد رحل عن قيادة فريق وولفرهامبتون الإنجليزي في شهر أغسطس الماضي.

ويستعد اتحاد جدة لملاقاة نظيره أبها يوم الجمعة المقبل، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن.

بنزيما سبب إقالة سانتو

أكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، هو السبب الرئيسي في رحيل نونو سانتو عن قيادة الفريق.

وأفادت ديلي ميل أمن المشادة بين بنزيما وسانتو بين شوطي مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية العراقية بدوري أبطال آسيا هي السبب في رحيل المدرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.







