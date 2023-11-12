الأحد 12 نوفمبر 2023
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حوادث

استمرار حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منشأة القناطر

حبس المتهمين،فيتو
حبس المتهمين،فيتو

جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس  المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مزرعة، مما أسفر عن وفاة شريكهم في منشأة القناطر، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات، أن هناك 3 أشخاص يقوموا بالتنقيب عن الآثار، وأثناء ذلك، انهارت حفرة على أحدهم  ولقى وفاته في الحال. 

مصرع عامل أثناء الحفر للتنقيب عن الآثار

 تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخص داخل مزرعة في منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاملا انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

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وألقى القبض على المتهمين والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر، وحُرر محضر بالواقعة.

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مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة منشأة القناطر التنقيب عن الاثار

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