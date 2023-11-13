إصابة 5 جنود إسرائيليين جراء استهدافهم بقذيفة مضادة للدروع

الهجوم البري على غزة، أصيب 5 جنود إسرائيليين اليوم الإثنين، جراء استهدافهم بقذيفة مضادة للدبابات تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية.

مواجهات حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي السياق ذاته كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بجراح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة ليبلغ بذلك الإجمالي المعلن لقتلي جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 364 جنديا.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية، تصعيد خطير بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تكثيف دولة الاحتلال هجماتها على قطاع غزة وارتكاب أبشع الجرائم.

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وهدد حزب الله اللبناني بتوسيع دائرة القتال ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج قطاع غزة، في حال استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي غزة.

مواجهات حزب الله وجيش الاحتلال

وحول أسباب تكثيف حزب الله اللبناني من هجماته على جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد، أوضح الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، اللواء نصر سالم أن حزب الله يسعى لتخفيف الضغط عن المقاومة الفلسطينية من خلال جر جزأ كبير من جيش الاحتلال إلى الحدود اللبنانية.

وقال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي: إن خطاب حسن نصر الله يوجه رسالة رادعة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من خطورة استمرار العدوان على غزة.

خطاب نصر الله يحمل تهديدا لأمريكا وإسرائيل

وأشار الخبير العسكري إلى أن تهديد نصر الله يأتي في وقت تزداد فيه المخاوف الأمريكية والإسرائيلية، من فتح جبهات جديدة بعيدا عن قطاع غزة.

وأكد نصر سالم، أن الضربات والمناوشات التي يقوم بها حزب الله اللبناني على الحدود مع إسرائيل، تشكل ضغطا كبيرا على جيش الاحتلال.

ونوه نصر سالم، إلى أن حزب الله يمتلك القدرات العسكرية لتوجيه ضربات موجعة للمصالح الأمريكية والقوات الإسرائيلية، فهو يمتلك قدرات صاروخية كبيرة بأعداد تصل إلى 150 ألف صاروخ.

وشن حزب الله عدد كبير من الهجمات خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع تابعة لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مما أسفر عن سقوط خسائر بشرية وعسكرية في مواقع جيش الاحتلال.

وعلى الرغم من الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع تابعة لحزب الله اللبناني، إلا أنها لم تدخل في مواجهة مفتوحة معه.

وعلى ما يبدو فإن إسرائيل تخشى المواجهة الشاملة مع حزب الله والدخول في أكثر من جبهة للقتال في وقت واحد، وهو ما يشكل ضغط كبير عليها.

وحذرت الإدارة الأمريكية جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول مواجهة مفتوحة مع حزب الله اللبناني خلال تلك الفترة، خاصة في ظل استمرار المعارك الضارية والخسائر التي تكبدتها إسرائيل في الحرب ضد كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس.