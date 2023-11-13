في الكويت، نقيب الزراعيين يستعرض إنجازات الدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي

نظمت جمعية المهندسين الزراعيين الكويتيين اليوم وغدا الدورة الـ 90 للمكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب بمدينة الكويت لمناقشة التحديات التي تواجه الزراعة العربية وآليات النهوض بها لخدمة الأمن الغذائي العربي والتعاون العربي المشترك في تطوير القطاع الزراعي واعتماد رؤية عربية لمواجهة تأثير محدودية الموارد المائية على إنتاج الغذاء واستعراض جهود الدولة المصرية للتوسع في المشروعات الزراعية.

اجتماع اتحاد المهندسين الزراعيين العرب



واستعرض الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب خلال الاجتماع قصص نجاح الدولة المصرية للمشروعات القومية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر ممثلة في مشروعات استصلاح الأراضي في مشروعي توشكي وشرق العوينات ومستقبل مصر لتلبية احتياجات السكان كن المنتجات الغذائية موضحا ان هذه المشروعات ساهمت في تحقيق الإكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأضاف "خليفة" انه تم خلال الاجتماع استعراض طموحات مصر في اقامة اكبر مزرعة نخيل تمور متميزة لأغراض التصدير بإجمالي 5 ملايين نخلة تستهدف زيادة الصادرات المصرية من التمور العربية المتميزة من البرحي والمجدول مشيدا بجهود الدولة المصرية في زيادة الصادرات الزراعية المصرية الي الخارج ومنها صادرات الموالح والبطاطس والعنب والخضروات واحتلال مصر المركز الاول عالميا في صادرات الموالح بإجمالي 1.6 مليون طن خصوصا الصادرات الزراعية المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي من الموالح والعنب والبطاطس.

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ولفت الأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب الي اهمية التعاون الزراعي العربي للنهوض بالقطاع الزراعي لارتباطه بالأمن الغذائى اعتمادا على خطة عربية مشتركة تحقق اهداف الامن الغذائي العربي من خلال استنباط أصناف من المحاصيل الزراعية اكثر تحملا للتغيرات المناخية واقل استهلاكا للمياه واعلي من ناحية الانتاجية في ظل زيادة الطلب العربي علي المحاصيل الغذائية مشددا علي اهمية دور البحوث العلمية في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق هذه الاهداف القومية في رفع كفاءة الموارد المائية والارضية.

وطالب "خليفة" الحكومات العربية بتوحيد معايير الحجر الزراعي بمختلف الدول العربية لتسهيل حركة تجارة وتبادل السلع والمنتجات الغذائية وتسهيل نفاذ هذه المنتجات لمختلف الاسواق الدولية مشيرا الي اهمية دور وزراء الزراعة العرب في اعتماد قواعد ومعايير مشتركة للتبادل التجاري في المنتجات الزراعية