هجوم سيبراني على مواقع إسرائيلية، ورسالة تحذير من سلطات الاحتلال للمستوطنين

العدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الاثنين، عن تعرض بعض المواقع الإسرائيلية لهجمات إلكترونية.

هجوم سيبراني يستهدف دولة الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن السلطات المسؤولة عن شبكة الإنترنت في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، حددت وأحبطت محاولات لتنفيذ هجمات إلكترونية على مواقع إسرائيلية وتشويهها باستخدام كلمات مرور مستخدمين تم تسريبها مسبقا إلى الشبكة.

وأكدت سلطات الاحتلال أن المهاجمين حاولوا إغراق المواقع الإسرائيلية بدعاية لحركة للمقاومة الفلسطينية حماس.

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ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيليين، إلى عدم استخدام نفس كلمة المرور لمواقع الويب المختلفة، وتفعيل التحقق على خطوتين وتعزيز المواقع بإجراءات أمنية إضافية.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الموقع الرسمي للنظام الإسرائيلي تعطل بعد هجوم سيبراني روسي في ظل استمرار المعارك بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

هاكر روسي يهاجم إسرائيل

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الهجوم جاء في أعقاب تهديد قراصنة روس وسودانيين بإعلان الحرب على تل أبيب وتهكير أنظمتها الأمنية والرسمية.

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن مجموعة الهاكرز الروسية " كيلنت"، أعلنت الحرب على إسرائيل قائلة: حكومة إسرائيل، أنتِ المسؤولة عن إراقة الدماء هذه، في عام 2022، دعمتم النظام الإرهابي في أوكرانيا، لقد خنتم روسيا، واليوم تبلغكم Killnet رسميًا بذلك جميع أنظمة الحكومة الإسرائيلية ستكون عرضة لهجماتنا السيبرانية".

وتتعرض دولة الاحتلال الإسرائيلي في أوقات عديدة لعمليات قرصنة من مناطق مختلفة في العالم وخاصة من إيرانن التي تخوض منافسة قوية مع إسرائيل.

وشنت إسرائيل هجمات سيبرانية ضد مواقع إيران النووية، وذلك بهدف تعطيلها البنية التحتية هناك، وذلك في ظل الصراع المحتدم بينهما.

وتقصف إسرائيل بين الحين والأخر القوات الموالية لإيران في سوريا، وذلك خلال نقل أسلحة وصواريخ تهاجم بها الموساد.