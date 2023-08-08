هجوم إلكتروني على مفوضية الانتخابات البريطانية، اختراق بيانات الناخبين

تعرضت مفوضية الانتخابات بالمملكة المتحدة لـهجوم إلكتروني.

وكشفت المفوضية عن النبأ في بيان، مؤكدة أنه تم استهدافها بهجوم قرصنة إلكتروني، جرى خلاله اختراق خوادمها الإلكترونية، التي تضم عناوين البريد الإلكتروني وأنظمة التحكم، ونسخًا من السجلات الانتخابية، وبيانات الناخبين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، الثلاثاء.

المعروف أن السجلات تتضمن أسماء جميع مواطني المملكة المتحدة، الذين سجلوا بياناتهم للتصويت بين 2014 و2022 وعناوينهم، كما تضم السجلات أسماء من سجلوا للتصويت من الخارج.

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UK Electoral Commission says it was hacked by 'hostile actors' https://t.co/dxYYJHK64A pic.twitter.com/PyjNn99RTE — Reuters (@Reuters) August 8, 2023

اختراق الأنظمة لأول مرة

وكان قد تم اختراق الأنظمة لأول مرة في أغسطس 2021، وتم رصد الواقعة في أكتوبر 2022.

وأعلنت مفوضية الانتخابات عبر موقع "تويتر": "منذ ذلك الحين عملنا مع خبراء أمن من الخارج ومركز الأمن السيبراني الوطني لإجراء تحقيق وتأمين أنظمتنا".

Today we announced that we have been the subject of a complex cyber-attack, and our systems were accessed by hostile actors. — Electoral Commission (@ElectoralCommUK) August 8, 2023

قراصنة روس هاجموا مجموعات بريطانية كبرى

ومؤخرا، تعرضت مجموعات بريطانية كبرى منها بريتيش إيرويز وبي بي سي، لهجوم إلكتروني واسع نسبته الصحافة المحلية إلى قراصنة روس، وتمت خلاله سرقة بيانات آلاف الموظفين.

واستهدف الهجوم شركة زيليس البريطانية المتخصصة في إدارة الرواتب والموارد البشرية والتي تضرر ثمانية من عملائها.

وقالت الشركة المستهدفة بالهجوم الالكتروني تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه "تأثر عدد كبير من الشركات حول العالم بثغرة" في برنامج "موفيت" MOVEit المطور من "بروغرس سوفت وير" الأمريكي الذي تستخدمه زيليس على خادم تم الآن فصله.

نشر المعلومات المسروقة

إلا أن زيليس لم تجد حتى الآن أي دليل على نشر المعلومات المسروقة أو استخدامها بشكل غير قانوني، والدافع وراء سرقتها غير واضح ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف.

وفي وقت سابق، قالت شركة بروجرس سوفت وير على موقعها أنها "اكتشفت ثغرة في موفيت ترانسفر" قد تسمح "دخول غير مصرح". وأوصت المجموعة عملائها "باتخاذ إجراءات فورية" لا سيما من خلال "حذف ملفات وحسابات المستخدمين غير المصرح لهم".

هجوم إلكتروني على مستشفى في تل أبيب

وفي السياق، أعلن مستشفى إسرائيلي قرب تل أبيب، اليوم الثلاثاء، التوقف عن استقبال المرضى، بعد تعرضه لهجوم إلكتروني تسبب في إغلاق أنظمة الكمبيوتر.

وأوضح المركز الطبي "معيني هيشوعا" في مدينة "بني براك" التي تقطنها أغلبية من اليهود الأرثوذكس (الحريديم)، إنه تعرض لهجوم إلكتروني أضر بأنظمة الكمبيوتر الإدارية بالمستشفى.

الرعاية الطبية والمرضى

وأشار في بيان نقتله صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أنه "حاليا، يدور الحديث عن أنظمة إدارية فقط ولا تضر بالرعاية الطبية والمرضى في المركز".

وقال: "في هذه المرحلة وبالتنسيق مع وزارة الصحة تم اتخاذ قرار بعدم قبول المرضى في العيادات الخارجية ومراكز الأشعة بالمستشفى"، ذاكرا أنه في هذا الوقت، لن يتم إجلاء المرضى إلى مستشفيات أخرى.

قسم الطوارئ في المركز الطبي

من جانبها، وجهت وزارة الصحة الإسرائيلية، المرضى بعدم الذهاب إلى قسم الطوارئ في المركز الطبي المذكور.

وحسب بيانات شركة أمن المعلومات Check Point، فإن قطاع الرعاية الصحية هو أحد القطاعات الأكثر تعرضًا للهجمات الإلكترونية في إسرائيل.

ارتفاع عدد الهجمات الأسبوعية

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفع عدد الهجمات الأسبوعية التي تستهدف مؤسسات الرعاية الصحية بنسبة 30%.

وعلى سبيل المثال، تعرض أحد المستشفيات، خلال الفترة المذكورة لـ 810 هجمات إلكترونية في المتوسط كل أسبوع، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

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