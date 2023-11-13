خط التجارة العربي.. حلم الوحدة يبدأ بالاقتصاد.. خبراء نقل: استثمارات ضخمة وعوائد كبيرة.. وأحداث غزة تؤكد أهمية المشروع

خط التجارة العربي، تسعى مصر في الآونة الأخيرة لاستغلال مواردها الطبيعية والبشرية في تحقيق تنمية حقيقة على أرض الواقع تسهم في دفع الاقتصاد المصري إلى أعلى درجات من التقدم.

ويعد الموقع الجغرافي لمصر أحد أهم الموارد الطبيعة، حيث تطل المحروسة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مما يجعلها من أهم طرق التجارة الدولية بين الدول، حيث تربط بين قارة أفريقيا وآسيا وتعبر من خلال تجارة العالم الي أوربا عن طريق قناة السويس.

«خط التجارة العربي» مشروع استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية في مصر والدول العربية

تعد المواني المصرية من أهم الموانئ الموجودة في نطاق البحر الأحمر والمتوسط، وحققت مصر تطورا كبيرا في قطاع الموانئ البحرية ولكن التطوير شمل ايضا الطرق البرية.

وأعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن مشروع مصر الاستراتيجي للنقل البري بين الدول العربية بإسم خط التجارة العربي الذي تسعى مصر من خلاله إلى تيسير التجارة العربية إلى أفريقيا وأوروبا عن طريق خطوط برية وطرق مواصلات على أرضها.

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افتتاح محطة تحيا مصر،فيتو

وزير النقل: نقل صادرات الأشقاء العرب عن طريق الموانئ المصرية للعالم

وخلال افتتاح محطة تحيا مصر، متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أنه تم التنسيق مع كل الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتعظيم حركة التجارة، والموانئ المصرية، وخدمة الأشقاء العرب في منطقة الخليج، والأردن والعراق، وذلك لنقل صادراتهم للعالم عبر الموانئ المصرية.

الدكتور حسن مهدي،فيتو

خبير النقل البري: المصالح الإقتصادية تقوم عليها القرارات السياسية بين الدول

وأكد الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل البري بجامعة عين شمس لـ "فيتو" أن الخط العربي للنقل البري يعد ذراع من أذرع النقل المصري، والاهتمام به يعني تعظيم النقل الإقليمي بين الدول العربي ودوليًا لنقل تجارة الدول العربية إلى أفريقيا عن طريق مصر وآسيا عن طريق الأردن والعراق وكذلك أوروبا، ولن يقتصر دور الخط العربي في وحدة التجارة بين الدول العربية بعضها لبعض بل تحقيق وحدة سياسية واقتصادية وأن الأحداث التي تشهدها المنطقة حاليًا اكسبت الموضوع أهمية كبيرة.

وأشار الدكتور حسن مهدي إلى أن الاتحاد الأوروبي تم تأسيسه بناءً على فكر اقتصادي بين الدول الأوربية تطور على أساسه الي كيان سياسي دولي لأن المصالح الاقتصادية تقوم عليها القرارات السياسية بين الدول ونجاح مشروع خط النقل البري بين الدول العربية سيكون له بالتأكيد تأثير على القرارات السياسة، إذا استطاعت الدول العربية تحقيق الاستفادة العظمى من المشروع.

الدكتور حسن مهدي يوضح آليات نجاح خط النقل العربي

وأضاف خبير النقل البري أن نجاح المشروع يتوقف على توافر مجموعة من العوامل أهمها توفير البنية الأساسية لهذا المرفق من وحدات متحركة وشاحنات نقل بالإضافة الي أسطول نقل متطور قادر على نقل البضائع من الموانئ في أسرع وقت ممكن، والعمل على إعداد تشريعات وبروتوكولات بين الدول العربية تسمح بنقل البضائع بشكل سلس بدون بيروقراطية، ونأمل في أن يتم النظر في موضوع التعرفة الجمركية لتحقيق ميزة إضافية لهذا لأن المشروع لن يقتصر على دور وزارة النقل بل هو مشروع استراتيجي تتكامل معه العديد من الوزارات الاقتصادية.

مصر تعظم تجارة الترانزيت في البضائع الغير قابلة للتلف

وأوضح خبير الطرق والنقل البري أن نقل الترانزيت سيكون له دور في نقل تجارة الدول العربية إلى أفريقيا وآسيا وأوربا ومصر تعظم من هذه التجارة خصوصًا في البضائع غير القابلة للتلف، بحيث يتم العمل تعظيم ما يسمى بالصناعات المضافة التي تقوم على قيام مصانع تكميلية للصناعات وإعادة تصديرها مرة أخرى مما يحقق فرص عمل كبير للشباب داخل مصر، ومن المفترض أن يحقق هذا المشروع تنمية كبيرة في المناطق التي يمر بها من أهمها سيناء لأن مشروعات النقل في الأساس مشروعات خدمية وتعد شريين للتنمية الحقيقة ومن المفترض أن يحقق أقصى استفادة من الأمن القومي في سيناء.

خبير نقل: الدولة المصرية تمتلك الأصول والقطاع الخاص يتولى الإدارة

وقال الدكتور حسن مهدي أن دخول السكة الحديد سوف يعظم من أهمية المشروع لأنها سوف تحقق نقل أسرع وتوفير أكبر من نقل البضائع عن طريق الشاحنات بالإضافة الي مساهمتها في نقل كميات كبيرة، من خلال عملية إدارة تكاملية بين الدولة والقطاع الخاص بحيث تكون أصول المشروع مملوكة للدولة والقطاع الخاص هو من يدير المنظومة لقدرته الهائلة على الإدارة والتشغيل الأمثل.

وزير النقل المصري ونظيره الأردني،فيتو

وزير النقل:توقيع بروتوكول تعاون لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج عن طريق مصر

من جانبه كان وزير النقل الفريق كامل الوزير، أعلن عن تدشين ما يسمى بـ خط التجارة العربي، وذلك بالتعاون مع دولتي الأردن والعراق، عن طريق الموانئ المصرية، موضحا أن تم عمل برتوكول تعاون لخط التجارة العربي لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، عبر النقل البري، إلى منطقة العقبة، وعبر العقبة إلى طابا عن طريق عبارات النقل، ما يساهم في تعظيم الموانئ وحركة التجارة.

وأكد أن خط التجارة العربي، يستهدف نقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج بريا، وباستخدام السكك الحديدية وصولا إلى منطقة العقبة، مشيرا إلى أن شركة الجسر العربي للملاحة تنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج من العقبة إلى طابا ونويبع باستخدام عبارات الشركة المملوكة لـ مصر والأردن والعراق.

أوضح وزير النقل، أن خط التجارة العربي يساهم في انتقال الصادرات الأردنية والعراقية إلى دول أوروبا والولايات المتحدة، مشيرا إلى الاتفاق مع شركة سي إم إيه، على النقل بنظام الفراغات، على المراكب التي تأتي لمنطقة بورسعيد.

وتبذل مصر جهودا كبيرة، وتفكر في إعادة فكرة مد خط سكك حديدية يربط بين العريش وطابا وشرق بورسعيد، ما يساعد في تسهيل عمليات نقل البضائع مع الدول العربية في ظل ما تشهده الساحة العربية من أحداث.