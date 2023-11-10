الجمعة 10 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

نجاح نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة تحيا مصر في تقليل التكدس (صور)

محطة تحيا مصر
محطة تحيا مصر

أطلقت وزارة النقل نظام التسجيل المسبق للشاحنات، وهو أحد أهم المميزات التي تفردت بها محطة تحيا مصر متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية، وساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة، نظرًا لأن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة ، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

إطلاق خدمة التسجيل المسبق للشاحنات بمواني مصر

ويأتي ذلك في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء، والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية، العملاقة، وفي إطار تطوير كافة الموانى المصرية، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، تأتي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، بميناء الإسكندرية (والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي)، كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، كمشروع اقتصادي عملاق، يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي

محطة تحيا مصر

واستطاعت محطة تحيا مصر التغلب على أكبر التحديات، وهى التكدس، حيث يأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها، وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة، قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها – بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة على علم بموعد وصوله، ومكان تفريغ الشاحنة، وأيضًا موعد المغادرة، فوقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهذا رقم قياسى لم تصل اليه أي محطة من قبل في مصر، وفي حوض البحر المتوسط مما يؤدى بدورة لزيادة أحجام التداول، وبالتالي إيرادات المحطة، وتم تسجيل أكثر من7 آلاف شاحنة حتى الآن على النظام.

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