الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

شي وبايدن يبحثان تحقيق السلام العالمي والتنمية خلال لقائهما المرتقب

بايدن ونظيره الصيني،
بايدن ونظيره الصيني، فيتو

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أن الرئيسين شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن سيبحثان في "السلام والتنمية العالميين" خلال لقائهما الأسبوع الحالي في سان فرانسيسكو.

 مباحثات بايدن وشي جين بينج

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج خلال إحاطة صحفية "سيُجري الرئيسان مباحثات بالعمق في مسائل إستراتيجية مرتبطة بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة فضلًا عن قضايا رئيسة متعلقة بالسلام والتنمية العالميين".

وأعربت الولايات المتحدة عن أملها في تحقيق استقرار في العلاقات مع الصين وإيجاد مجالات محدودة للتعاون.

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وأعلن مسؤول أمريكي كبير  أن الولايات المتحدة ستتعامل مع روسيا باعتبارها "مشاركا كاملا" في قمة آسيا والمحيط الهادئ، التي تعقد هذا الأسبوع في سان فرانسيسكو، رغم الجهود الدبلوماسية الأمريكية لعزل موسكو.

وبما أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير متوقعة سياسيا، فإن نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك سيمثل روسيا في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) التي تعقد من 11 إلى 17 نوفمبر.

وقال مات موراي المكلف بملف آبيك في وزارة الخارجية الأمريكية: "سيُعامَل بصفته رئيس الوفد وستتاح له الفرصة للمشاركة الكاملة في أحداث الأسبوع".

يخضع أوفرتشوك لعقوبات غربية مختلفة خصوصا من الاتحاد الأوروبي، لكنه غير مستهدف على وجه التحديد بعقوبات أمريكية، خلافا لمعظم كبار المسؤولين الروس.

وأضاف موراي: "قلنا دائما على مدار العام إننا نريد أن نكون مضيفين جيدين لآبيك لكننا سنفعل ذلك وفقا لقوانين الولايات المتحدة وأنظمتها. من الواضح أن مشاركة روسيا تأثرت بهذه العقوبات".

وأقر بأن أوفرتشوك "لن يكون بالمستوى نفسه" من وجهة نظر البروتوكول الدبلوماسي مثل رؤساء الدول والحكومات الذين يأتون إلى منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) الذي يضم 21 عضوا.

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