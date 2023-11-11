إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بكورنيش النيل بمدينة بني سويف

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب دراجة نارية بشارع كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ونقلتهم سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب دراجة نارية بكورنيش النيل ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع انقلاب دراجة نارية بشارع كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بسيارتين إلى موقع البلاغ نقلتا 3 مصابين من مكان الحادث إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وهم: محمد عبد الرحمن منصور، البالغ من العمر 15 عامًا، يُعاني من أعراض ما بعد الارتجاج، وكرولس نادر صبحي، البالغ من العمر 15 عامًا، يُعاني من كسر في اليد اليمن، ويوسف أسامة جرجس، البالغ من العمر 8 سنوات، يعاني من جروح وكدمات.

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وتم إجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، بقسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

نصائح لتفادي الحوادث أثناء ركوب الدراجة النارية

إليكم بعض النصائح أثناء ركوب الدراجة النارية، يمكنك من خلالها تقليل فرص وقوع حوادث الدراجات النارية والحفاظ على سلامتك أثناء التنقل:

1. ارتدِ خوذة حماية لتحمي رأسك من الإصابات.

2. ارتدِ ملابس واقية، مثل جاكيت مقاوم للكسر وقفازات وأحذية متخصصة.

3. تأكد من أن جميع الأجزاء في حالة جيدة، مثل الفرامل والإضاءة والإطارات.

4. افحص مستوى الزيت والوقود بانتظام.

5. اجلس بشكل صحيح واحتفظ بتوازنك.

6. استخدم مقبض الدراجة بحذر وتجنب التحركات الفجائية.

7. اتبع قوانين المرور والسرعة المحددة.

8. تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات.

9. تجنب قيادة الدراجة في حالة المطر الشديد أو الثلوج.

10. احرص على رؤية ورؤية الآخرين على الطريق.

11. كن واضحًا في تعبير نواياك على الطريق بإستخدام المؤشرات.

12. تجنب الانزلاق بين السيارات وتجنب النقاط العمياء للسائقين.

13. تقليل السرعة يزيد من وقت رد الفعل في حالة حدوث حادث.

14. خض دورات تدريب القيادة الآمنة لتحسين مهاراتك.

15. ابقَ على اطلاع على أحدث تقنيات القيادة الآمنة.