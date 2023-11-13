الإثنين 13 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

صدور العدد الجديد من مجلة "مسرحنا"، والتأليف والإعداد الموسيقي في العرض أبرز الموضوعات

غلاف مجلة مسرحنا،
غلاف مجلة مسرحنا، فيتو

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا" والذي يحمل رقم "845".

موضوعات مجلة مسرحنا 

و استهل العدد في المتابعات والاخبار بتقرير خبري حول "أوبريت أرض مصر" بثقافة بورسعيد في ختام الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وتقرير حول عرض "أنا وهي" تاريخ النساء على مسارح سوهاج، وتقرير خبري لآية سيد عن حفل توقيع كتاب "سوسيولوجيا المسرح عند الناقد حسن عطية".

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ونقرأ في العدد متابعة لـ همت مصطفى حول ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، وفي السياق نفسه تنقل نادين فتح الله وقائع ندوة تطوير مهارات التمثيل والإخراج المسرحي، وتتابع ياسمين عباس الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل وآراء المدربين والمنظمين.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات نطالع تحقيقا أجرته رنا رأفت مع المؤلفين الموسيقيين حول التأليف والإعداد الموسيقي في العرض المسرحي، وتحاور سامية سيد د. مروة مهدي حول صدور الطبعة الورقية من ترجمتها لكتاب "مسرح ما بعد الدراما".

وفي قسم رؤى تكتب الدكتورة وفاء كمالو "سقوط زيوس وكريون في مسرحية أنتيجون" ويكتب محمد عبد الرحمن عن عرض "فتوات بولاق" حرافيش نجيب محفوظ بين الأدب والسينما والمسرح.

وفي باب نوافذ يكتب مجدي مرعي حول المسرح المدرسي بين الواقع والمأمول، ويكتب عيد عبد الحليم عن المخرج الراحل حسن عبده "طائر المسرح المحلق"، ويكتب فاروق صبري نصا قصيرا بعنوان "هنا غزة.. هنا امرأة تصرخ: يا رب غزة، وننشر الجزء الرابع من ترجمة أحمد عبد الفتاح لكتاب "فينومينولوجيا المكان المسرحي" لـ ليزا ماري بوللر. 

مجلة مسرحنا 

ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الثامن عشر من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "الريحاني بلا مسرح ولا زوجة!!". 

ويكتب محمد الروبي في مشهد "فلسطين في القلب وفي المسرح.. هذا ما كتبناه منذ 2017 وما زال صالحا وسيظل".

المسرح بين العبور العسكري والفني، في العدد الجديد من "مسرحنا" لقصور الثقافة

قصور الثقافة تصدر العدد الجديد من مجلة مسرحنا، اعرف الموضوعات

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