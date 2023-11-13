الإثنين 13 نوفمبر 2023
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اقتصاد

رئيس البورصة يستعرض دورها في المنظومة الاقتصادية ويوضح مزايا القيد والاستثمار بها

أحمد الشيخ رئيس
أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، فيتو

شارك أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، كمتحدث رئيسي في ورشة عمل نظمتها كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية بعنوان "أسواق المال وآليات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية المصرية" وذلك في إطار حرص البورصة المصرية على نشر الوعي المالي والثقافة المالية بين الطلاب.

واستعرض الشيخ عدة محاور من أهمها نشأة البورصة المصرية وطبيعة عملها ودورها في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأيضا مميزات القيد والطرح في البورصة بشكل عام، كما أشار إلى دور الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، ورغم ذلك فإن نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين أقل بكثير من نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والإدخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة.

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كما أكد الشيخ استمرار العمل علي استقطاب المزيد من الشباب للاستثمار والاستفادة من البورصة، والتأكيد على أهمية التكنولوجيا المالية في هذا الصدد باعتبارها الوسيلة الأكثر تفضيلا لدى الشباب، وأيضا لما تلعبه من دور مهم فى رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي.

وقال رئيس البورصة: نعمل على تغيير الصورة الذهنية النمطية عن البورصة، فالبورصة منصة للتمويل بالنسبة للشركات المقيدة، ومنصة للاستثمار بالنسبة للمتداولين ومنهم الشباب، وأضاف: أشجع الشباب على تحصيل أكبر قدر من الثقافة المالية حيث أن الإلمام بالمفاهيم المالية مثل الادخار التراكمي والاستثمار التراكمي لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة، كذلك تُمثل معرفة المبادئ الأساسية للاستثمار ومنهجياته ووسائله عنصرا مهما لنجاح الشباب في الوقت الحالي

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