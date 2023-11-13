الرئيس الفنزويلي يفتتح الجناح المصري في معرض الكتاب ويشيد بموقف السيسي في دعم الشعب الفلسطيني

قام رئيس جمهورية فنزويلا "نيكولاس مادورو" بافتتاح جناح مصر في الدورة الحالية لمعرض فنزويلا الدولي للكتاب 2023، حيث تفقد الرئيس ترافقه السيدة الأولى ووزير الثقافة الفنزويلي، المعروضات المصرية من كتب مترجمة ومستنسخات فرعونية، مستذكرا زيارته إلى مصر العام الماضي، ومشيدا بكنوز الحضارة المصرية.

وطلب الرئيس نقل تقديره الشديد لشجاعة الرئيس السيسي على موقفه وجهوده من أجل الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أنه وكافة أفراد الشعب الفنزويلي يقدمون له كل الدعم، من أجل نصرة العدل وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية.

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من جانبه، أكد السفير المصري كريم عصام أمين، أن الرئيس والشعب الفنزويلي يحظون بتقدير واحترام الشعب المصري والشعوب العربية، لوقوفهم إلى جانب الحق العربي والفلسطيني. وأنه بجهود الدول الداعمة لهذه الحقوق والمحبة للسلام، سيتم إنقاذ الشعب الفلسطيني ومن ثم تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وتشارك مصر للعام الثاني على التوالي في معرض فنزويلا الدولي للكتاب، في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثقافية مع فنزويلا ودول أمريكا اللاتينية، علما بأن مصر هي الدولة الوحيدة من خارج الدول اللاتينية التي تشارك في معرض العام الحالي.

ويحظى الجناح المصري بإقبال كبير من الجمهور الذي يداوم على الاستفسار عن الحضارة الفرعونية والكتاب المصريين المعاصرين، كما يحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع المستنسخات الفرعونية ومجسمات الأهرامات المصرية.