السيسي يصل مقر المعرض الأفريقي للتجارة البينية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر المعرض الأفريقي للتجارة البينية.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية بأرض مصر للمعارض بالقاهرة.

ويعقد معرض التجارة البينية الإفريقية في الفترة من ٩ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ بأرض مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة وينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد افريكسيمبنك بالتعاون مع مفوضيه الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيث أن الدولة المصرية حريصة على أن تكون طرفا رئيسيا في كافة الفعاليات التي تتم في القارة والتي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول.

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والنسخة الحالية من المعرض تأتي في ظل تحديات دولية وإقليمية شديدة الصعوبة منذ جائحة كورونا والتي ما زالت تلقي ظلالها على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول الأفريقية بشكل خاص وكذلك في ظل ظروف إقليمية صعبة تشهدها المنطقة حاليا وما تناقشه الدورة الحالية للمعرض تتزامن مع انتهاء الخطة العشرية الأولى من خطة التنمية القارية والتي يستهدف تنفيذها تعزيز مكانة القارة في الاقتصاد العالمي.

ويحظى المعرض بمشاركة ٧٥ دولة وأكثر من ١٦٠٠ عارض ويمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية حيث أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.

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