الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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تنفيذ خط مياه رئيسي بتكلفة تعاقدية 185 مليون جنيه بالشيخ زايد

جهاز الشيخ زايد،
جهاز الشيخ زايد، فيتو

كشفت وزارة الإسكان عن تنفيذ خط المياه الرئيسي قطر 1200مم المغذي لمنطقة التوسعات والمشروعات الاستثمارية، بمدينة الشيخ زايد بتكلفة تعاقدية 185 مليون جنيه.


وأكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد على ضرورة أن يتماشى العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد، ومراعاة الجودة في التنفيذ، مؤكدًا أن المدن الجديدة تضمن مراعاة معايير الجودة وتكامل الخدمات لتكون نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

واستقبل رئيس الجهاز عددًا من سكان وحاجزي مشروع جنة 2 بمقر الجهاز، للرد على الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالسكان، والاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم، عملًا على توفير جميع الخدمات وسبل الراحة للسكان، وأكد أن دور الجهاز هو العمل على تلبية الاحتياجات التي تخص السكان في إطار مسؤولياته.

وصرح الدكتور عاصم الجزر، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تشطيب 1920 وحدة سكنية بمشروع جنة ٣ بالتوسعات الغربية بمدينة الشيخ زايد، كما تم ويجري تنفيذ ٢٦٦٤ وحدة سكنية، ١١١ عمارة بمشروع جنة 2 بالتوسعات الشرقية للمدينة، بجانب مشروعات البنية التحتية بالتوسعات، منوهًا عن وجود عددٍ كبير من المشروعات التنموية بتوسعات المدينة، وكذا مشروعات عمرانية متكاملة لكبرى الشركات الاستثمارية.
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار، مع المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجارية بمنطقة التوسعات الشرقية والغربية لمدينة الشيخ زايد. 
وفي ذات السياق، قام المهندس أحمد محمد عبد الرازق، بجولة تفقدية بمنطقة التوسعات الغربية للمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز، ومسؤولو الإدارات المعنية بالجهاز.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم المرور على أعمال المرافق بمنطقة الامتداد، للاطمئنان على سير الأعمال بالمعدلات المطلوبة، واتخاذ جميع وسائل السلامة والصحة المهنية أثناء العمل، وكذا تم المرور على مشروع تنفيذ وحدات جنة 3، حيث تم تفقد أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، والتشطيبات الخارجية لواجهات عددٍ من العمارات، وأعمال الإنشاءات المختلفة، وكذا أعمال تنسيق الموقع.

 

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع مرافق المنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة،  مشيرًا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف)، وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تجاوزت ٩٠٠ مليون جنيه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بمختلف المجالات، والارتقاء بمعيشة المواطن،  حيث تم العمل  من خلال محورين أساسيين هما: تطوير مشروعات البنية الأساسية في العمران القائم بمختلفة أنشطته، ومد وتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية في المناطق الجديدة المستهدف تنميتها.

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جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع مسئولي الوزارة للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات البنية الأساسية بمدينة أكتوبر الجديدة.

وفي السياق ذاته،  تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن  للأزمات والكوارث، ومسؤولو المرافق بالهيئة، المشروعات الجارية بمنطقة غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز، والمشروعات.

وخلال الزيارة تم تقديم شرح وافٍ عن المشروعات الجارية بالمدينة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، سواءً في المناطق الصناعية، أو اللوجيستية، أو الأنشطة العمرانية المختلفة.

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