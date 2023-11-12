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رياضة

السعودية تستضيف مباريات سوريا واليمن في تصفيات كأس العالم

منتخب سوريا، فيتو
منتخب سوريا، فيتو

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافة مباريات منتخبات سوريا واليمن وأفغانستان ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

السعودية تستضيف سوريا واليمن

وقالت صحيفة الرياضية السعودية اليوم الأحد أن  ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة سيحتضن مباراتي سوريا مع وكوريا الشمالية في 16 نوفمبر الجاري وسوريا واليابان في 21 من الشهر ذاته، ضمن المجموعة الثانية من التصفيات.

ويستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها مباراة اليمن والبحرين، في 16 نوفمبر ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات فيما يستضيف ملعب نادي الاتفاق مباراة أفغانستان والكويت، في 21 نوفمبر، ضمن المجموعة الأولى.

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وفي أغسطس الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لتولي تدريب منتخب السعودية الأول.

وكشفت تقارير إيطالية أن مانشيني وقع عقدا حتى 2027 مقابل 25 مليون يورو (27 مليون دولار) سنويًا.

مسيرة مانشيني مع منتخب السعودية 

وخلال 4 مباريات للمنتخب السعودي مع مانشيني، خسر الأخضر 3 مرات أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية ومالي وتعادل مع نيجيريا.

ورغم ذلك، يثق الاتحاد السعودي في مانشيني، وكتب رودي غاليتي، عبر حسابه على منصة "X": "رغم الشائعات، إلا أن مكان روبرتو مانشيني على مقاعد البدلاء في المنتخب السعودي ليس في خطر حتى الآن".

وأضاف: "يتمتع المدرب بثقة الاتحاد السعودي لكرة القدم الكاملة، وسيواصل العمل للتحضير لمباريات تصفيات كأس العالم المقررة في نوفمبر المقبل".

ويلعب منتخب السعودية مع باكستان والأردن، في نوفمبر المقبل، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يشارك في كأس الأمم الآسيوية، حيث يلعب أمام عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

ويملك مانشيني، البالغ من العمر 58 عاما، خبرة تدريبية واسعة، حيث عمل في لاتسيو ومانشستر سيتي وجالطة سراي وإنتر ميلان وزينيت سانت بطرسبرج ومنتخب إيطاليا، وحقق معه لقب يورو 2020.

وحقق مانشيني لقبًا في الدوري الإنجليزي، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبًا في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، ولقبًا في كأس تركيا، و3 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، ولقبًا في أمم أوروبا، و4 ألقاب في كأس إيطاليا.

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