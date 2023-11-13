محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الحملات اليومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومحال الجزارة وبيع الدواجن لضبط الأسعار وضمان إتاحة السلع للمواطنين، وبالسعر والجودة المطلوبة.

كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجار المحتكرين بالتنسيق مع مباحث ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات اليومية وإزالة المخالفات من نهر الطريق لتسهيل حركة المرور ورفع مخلفات ونواتج الأمطار واستمرار صيانة صفايات الأمطار وتطهير بيارات الصرف الصحي، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف.

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سرافيس طلاب المدارس والجامعات

وتابع محافظ كفر الشيخ سرافيس طلاب المدارس والجامعات من الساعات الأولى من صباح كل يوم وحتى العودة بمراكز ومدن المحافظة، والمرور على المرافق، وتحسين منظومة الإنارة العامة، وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، ومتابعة عمل المراكز التكنولوجية وما تقدمه من خدمات للمواطنين، وسرعة الإستجابة لهم، وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم، والربط مع غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم 0473220792 من التليفون الأرضي والمحمول، وبالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة.