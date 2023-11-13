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رياضة

3 أندية تحقق فوزا يتيما في الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ12

الدوري الانجليزي،فيتو
الدوري الانجليزي،فيتو

 الدوري الإنجليزي، حققت ثلاثة أندية فوزا وحيدا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور الجولة الـ12 للبطولة بمشاركة 20 فريقا. 

وحققت الفرق الثلاثة صاحبة المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وهم لوتون تاون وشيفيلد يونايتد وبيرنلي فوزا وحيدا في الدوري بعد مرور الجولة الـ12 وقبل فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري. 

ويتصدر مانشستر سيتي  قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” وقبل فترة التوقف الدولي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول وأرسنال بعد الجولة الـ 12 وقبل التوقف الدولي.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- مانشستر سيتي 28 نقطة
2- ليفربول 27 نقطة
3- آرسنال 27 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
5- أستون فيلا 25 نقطة
6- مانشستر يونايتد 21 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
8- برايتون 19 نقطة
9- وست هام يونايتد 17 نقطة
10- تشيلسي 16 نقطة
11- برينتفورد 16 نقطة
12- وولفرهامبتون 15 نقطة
13- كريستال بالاس 15 نقطة
14- إيفرتون 14 نقطة
15- نوتينغهام فورست 13 نقطة
16- فولهام 12 نقطة
17- بورنموث 9 نقاط
18- لوتون تاون 6 نقاط
19- شيفيلد يونايتد 5 نقاط
20- بيرنلي 4 نقاط
 

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

نتائج الجولة الـ 12 للدوري الإنجليزي 

وولفرهامبتون 2-1 توتنهام هوتسبير

كريستال بالاس 2-3 إيفرتون

مانشستر يونايتد 1-0 لوتون تاون

أرسنال 3-1 بيرنلي

بورنموث 2-0 نيوكاسل

برايتون 1-1 شيفليد يونايتد

أستون فيلا 3-1 فولهام

وست هام 3-2 نوتنجهام فورست

ليفربول 3-0 برينتفورد

تشيلسي  4-4 مانشستر سيتي

وحقق ليفربول رقمًا تاريخيا في البريميرليج، عقب فوزه على برينتفورد، بثلاثية نظيفة،  على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة 12 للبريميرليج.

وسجل محمد صلاح، هدفين من ثلاثية الريدز، بينما سجل البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثالث.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد فاز ليفربول بجميع مبارياته التسع على أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم، وكلها بفارق هدفين أو أكثر.


وأضافت الشبكة، أن هذه هي أطول سلسلة انتصارات للريدز على أرضه بأكثر من هدفين في تاريخ النادي، ليعادل رقمه من مايو إلى أكتوبر 1980.

بتلك النتيجة، ارتقى ليفربول للمركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال الثالث.

 

وجاء تشكيل ليفربول أمام برينتفورد كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

في خط الوسط: جاكبو، إندو واتارو، سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، ديوجو جوتا.

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