تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

كشفت صحيفة "التيمبو" الكولومبية أن مدرب كرة قدم وهمي كان وراء عملية المتابعة لاختطاف والد اللاعب لويس دياز، الذي بقي 12 يوما في قبضة جماعة "جيش التحرير الوطني" قبل إطلاق سراحه الخميس الماضي.

تفاصيل مثيرة في عملية الاختطاف



وكشفت صحيفة "التيمبو" الكولومبية أن يردينسون خوسيه بوليفار توجه منذ 4 أشهر إلى مؤسسة "بث الأمل" التي لديها عدد من مدارس كرة القدم التي يديرها لويس مانويل دياز، والد لاعب ليفربول وبدأ في الاقتراب من العائلة.

وكانت مهمة هذا الشخص تتمثل في التسلل لأسرة دياز ومعرفة تحركاته لاختطافه.

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واعتقل بوليفار الشهير بـ"أرينكا" في 31 من أكتوبر الماضي في مدينة بارانكاس في إقليم لا جواخيرا الكاريبي؛ حيث اختطف "ماني" دياز وزوجته سيلنيس مارلواندا والتي أفرج عنها في نفس اليوم 28 أكتوبر.

وجرى تسليم والد اللاعب الكولومبي الخميس إلى لجنة إنسانية من بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا والكنيسة الكاثوليكية بالقرب من باراكاس.

وتستضيف كولومبيا المنتخب البرازيلي في بارانكيا يوم 16 نوفمبر الجاري، وستحل ضيفة على باراجواي في أسونسيون يوم 21 من نفس الشهر.

ويأتي ذلك بعدما تم إطلاق سراح والده بعد 12 يوما من اختطافه، حيث عانى النجم الكولومبي من فترة صعبة خلال الأيام الماضية، بعد اختطاف والدته أيضا، والتي سرعان ما أطلق المختطفون في كولومبيا سراحها.

ووفقا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن جماعة جيش التحرير الوطني التي أعلنت مسؤوليتها عن خطف والد لويس دياز، بدأت التواصل مع منظمات إنسانية للاتفاق على عملية التسليم.