الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

حمى الضنك، ما أهم أعراض المرض ومتى يجب الذهاب لأقرب مستشفى

حمي الضنك، فيتو
حمي الضنك، فيتو

حمى الضنك هو مرض ينتشر عن طريق لدغة البعوض المصاب بأحد فيروسات حمى الضنك، وعادةً ما تكون الأعراض شبيهة بالأنفلونزا، ولكنها يمكن أن تتفاقم إلى حمى الضنك الشديدة (حمى الضنك النزفية) وهي حالة تهدد الحياة.  

إن الإصابة بالعدوى مرة ثانية تزيد من خطر ظهور أعراض خطيرة ولكن يمكن الحصول على التطعيم إذا كان الشخص قد أصيب بحمى الضنك مرة واحدة.

حمى الضنك، فيتو

ما هي حمى الضنك؟

 حمى الضنك هي مرض يمكن أن تصاب به من لدغة بعوضة تحمل أحد الأنواع الأربعة من فيروس حمى الضنك (DENV) ويوجد الفيروس بشكل شائع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، بما في ذلك أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا وأجزاء من آسيا وجزر المحيط الهادئ.

Advertisements

حمى الضنك ليست معدية من شخص لآخر إلا عندما تنتقل من امرأة حامل إلى طفلها، وعادة ما تكون الأعراض خفيفة مع الإصابة الأولى، ولكن إذا أصبت بعدوى أخرى بنسخة مختلفة من DENV، فإن خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة يرتفع.

أعراض حمى الضنك

معظم حالات عدوى حمى الضنك لا تسبب أعراضًا وإذا ظهرت أعراض، فإن الحمى المرتفعة (104 درجات فهرنهايت / 40 درجة مئوية) هي الحالة النموذجية، إلى جانب:

ألم شديد خلف العينين.

الغثيان أو القيء.

آلام العضلات والعظام والمفاصل.

تبدأ أعراض حمى الضنك في الظهور بعد أربعة إلى عشرة أيام من لدغة البعوض ويمكن أن تستمر من ثلاثة إلى سبعة أيام ويصاب حوالي 1 من كل 20 شخصًا مصابًا بحمى الضنك بحمى الضنك الشديدة بعد أن تبدأ الأعراض الأولية في التلاشي، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

 

حمى الضنك الشديدة

 حمى الضنك الشديدة هي تفاقم يهدد الحياة لأعراض حمى الضنك وعادةً ما تظهر العلامات التحذيرية لحمى الضنك الشديدة بعد 24 إلى 48 ساعة من اختفاء الحمى.

حمى الضنك الشديدة هي حالة طبية طارئة يمكن أن تكون قاتلة، وإذا كان الشخص مصابًا بحمى الضنك أو يعيش في منطقة تنتشر فيها حمى الضنك، فانتقل إلى أقرب طوارئ على الفور إذا وجد أيًا من هذه الأعراض:

آلام في المعدة او البطن.

القيء المتكرر.

تقيؤ الدم أو الدم في البراز (البراز).

نزيف الأنف أو نزيف اللثة.

التعب الشديد، والأرق أو التهيج.

حمى الضنك، فيتو

أسباب حمى الضنك

تنجم حمى الضنك عن أحد فيروسات حمى الضنك الأربعة، وعندما تلدغ البعوضة مصابة بفيروس حمى الضنك، يمكن للفيروس أن يدخل الدم ويصنع نسخًا من نفسه، والفيروس نفسه واستجابة الجهاز المناعي يمكن أن يجعل المريض يشعر بالمرض.

يمكن للفيروس أن يدمر أجزاء من الدم التي تشكل جلطات وتعطي بنية للأوعية الدموية وهذا، إلى جانب بعض المواد الكيميائية التي يفرزها جهازك المناعي، يمكن أن يتسبب في تسرب الدم من الأوعية الدموية ويسبب نزيفًا داخليًا، وهذا يؤدي إلى أعراض تهدد الحياة لحمى الضنك الشديدة.

أعراض وأسباب مرض الشريان التاجي

هل يسبب مرض السكر فقدان البصر، طبيب يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسباب حمي الضنك الإصابة بالعدوى المناطق الاستوائية فيروس حمي الضنك لدغة بعوضة مضاعفات خطيرة مرض السكر الضنك حمي الضنك

مواد متعلقة

هل هناك علاقة بين حمى الضنك وفيروس كورونا؟ وزير الصحة يجيب (فيديو)

أسامة قابيل لـ أولياء الأمور: ربوا عيالكم ولا تتركوهم للسوشيال والشوارع

حمى الضنك، علامة مميزة تكشف الإصابة بالمرض

أعراض مرض حمى الضنك وأهم طرق الوقاية (انفوجراف)

الصحة تكشف عن خطورة مرض حمى الضنك

الأكثر قراءة

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب تصريحاتها المحرضة على المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

الأهلي، حقيقة رحيل محمد عبد المنعم إلى الدوري الألماني (فيديو)

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

لايزال غائبًا عن الوعي، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديو)

نواجه عالم إسلامي موحد من السنة والشيعة، جنرال أمريكي يكشف خطط نتنياهو لتدمير المنطقة وتوريط واشنطن

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، 3 أهداف تفصل محمد صلاح عن عرش هالاند

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

بتهمة العصيان، تعديل وزاري لإقالة وزيرة الداخلية البريطانية

Advertisements

منوعات

المزيد

جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان (فيديو)

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 13-11-2023

المزيد

انفوجراف

تصل إلى 480 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج السياحي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية