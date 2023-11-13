حمى الضنك، ما أهم أعراض المرض ومتى يجب الذهاب لأقرب مستشفى

حمى الضنك هو مرض ينتشر عن طريق لدغة البعوض المصاب بأحد فيروسات حمى الضنك، وعادةً ما تكون الأعراض شبيهة بالأنفلونزا، ولكنها يمكن أن تتفاقم إلى حمى الضنك الشديدة (حمى الضنك النزفية) وهي حالة تهدد الحياة.

إن الإصابة بالعدوى مرة ثانية تزيد من خطر ظهور أعراض خطيرة ولكن يمكن الحصول على التطعيم إذا كان الشخص قد أصيب بحمى الضنك مرة واحدة.

حمى الضنك، فيتو

ما هي حمى الضنك؟

حمى الضنك هي مرض يمكن أن تصاب به من لدغة بعوضة تحمل أحد الأنواع الأربعة من فيروس حمى الضنك (DENV) ويوجد الفيروس بشكل شائع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، بما في ذلك أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا وأجزاء من آسيا وجزر المحيط الهادئ.

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حمى الضنك ليست معدية من شخص لآخر إلا عندما تنتقل من امرأة حامل إلى طفلها، وعادة ما تكون الأعراض خفيفة مع الإصابة الأولى، ولكن إذا أصبت بعدوى أخرى بنسخة مختلفة من DENV، فإن خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة يرتفع.

أعراض حمى الضنك

معظم حالات عدوى حمى الضنك لا تسبب أعراضًا وإذا ظهرت أعراض، فإن الحمى المرتفعة (104 درجات فهرنهايت / 40 درجة مئوية) هي الحالة النموذجية، إلى جانب:

ألم شديد خلف العينين.

الغثيان أو القيء.

آلام العضلات والعظام والمفاصل.

تبدأ أعراض حمى الضنك في الظهور بعد أربعة إلى عشرة أيام من لدغة البعوض ويمكن أن تستمر من ثلاثة إلى سبعة أيام ويصاب حوالي 1 من كل 20 شخصًا مصابًا بحمى الضنك بحمى الضنك الشديدة بعد أن تبدأ الأعراض الأولية في التلاشي، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

حمى الضنك الشديدة

حمى الضنك الشديدة هي تفاقم يهدد الحياة لأعراض حمى الضنك وعادةً ما تظهر العلامات التحذيرية لحمى الضنك الشديدة بعد 24 إلى 48 ساعة من اختفاء الحمى.

حمى الضنك الشديدة هي حالة طبية طارئة يمكن أن تكون قاتلة، وإذا كان الشخص مصابًا بحمى الضنك أو يعيش في منطقة تنتشر فيها حمى الضنك، فانتقل إلى أقرب طوارئ على الفور إذا وجد أيًا من هذه الأعراض:

آلام في المعدة او البطن.

القيء المتكرر.

تقيؤ الدم أو الدم في البراز (البراز).

نزيف الأنف أو نزيف اللثة.

التعب الشديد، والأرق أو التهيج.

حمى الضنك، فيتو

أسباب حمى الضنك

تنجم حمى الضنك عن أحد فيروسات حمى الضنك الأربعة، وعندما تلدغ البعوضة مصابة بفيروس حمى الضنك، يمكن للفيروس أن يدخل الدم ويصنع نسخًا من نفسه، والفيروس نفسه واستجابة الجهاز المناعي يمكن أن يجعل المريض يشعر بالمرض.

يمكن للفيروس أن يدمر أجزاء من الدم التي تشكل جلطات وتعطي بنية للأوعية الدموية وهذا، إلى جانب بعض المواد الكيميائية التي يفرزها جهازك المناعي، يمكن أن يتسبب في تسرب الدم من الأوعية الدموية ويسبب نزيفًا داخليًا، وهذا يؤدي إلى أعراض تهدد الحياة لحمى الضنك الشديدة.