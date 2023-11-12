عثمان محمد علي، قصة تسجيل الفنان الراحل القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية مجانا
رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد الفنان القدير عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان، وذلك عن عمر ناهز الـ 88 عاما، بعد صراع مع المرض.
وللفنان الراحل مسيرة فنية مميزة، والعديد من العلامات الخالدة والمواقف المؤثرة، كما اكتشف العديد من النجوم وقدمهم للساحة الفنية.
تسجيل كلمات القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية
ومن أهم ما قدمه عثمان محمد علي خلال رحلته، كان تسجيل القرآن بأحكامه وتلاوته لغير الناطقين بالعربية في أكثر من 1500 حلقة إذاعية ورفض أن يتقاضى أجرًا عن هذا العمل الضخم.
واستمر العمل على هذا المشروع لمدة 3 أعوام تقريبًا، بشكلٍ مجاني دون تقاضي أجر، لرغبته في أنّ يكون هذا العمل صدقة جارية له.
معلومات عن عثمان محمد علي
- ولد عثمان محمد علي في الإسكندرية عام 13 أبريل عام 1935، وبدأ مشواره الفني عام 1954.
- عمل مستشارا فى كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا.
ويعد "حب وإلهام" هو أول مسلسل إذاعي في مسيرته، وذلك عام 1954، ليواصل مسيرته الفنية في مسلسل "للحب رأي آخر"، و"مهاجر إلى الصمت"، و"الفنان والوهم"، وشارك في مسلسلات تليفزيونية مهمة، وحققت نجاحًا جماهيريًا ضخمة، لعل أبرزها "أبنائي الأعزاء شكرا" بطولة عبد المنعم مدبولي، وكذلك "لن أعيش في جلباب أبي" و"عائلة الحاج متولي" مع الفنان نور الشريف.
- راجع لغويا العديد من المسلسلات الناطقة بالفصحى، ومنها مسلسل "عصر الأئمة"، و"الفرسان"، و"الأبطال"، و"أبو حنيفة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.