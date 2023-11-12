حماس تعلن تعطل مفاوضات الأسرى وتؤكد: موقفنا واضح وهو التبادل الكامل

غزة الآن، أعلنت حماس مساء اليوم الأحد أن موقف الحركة واضح من ملف الأسرى وهو التبادل الكامل.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، أكدت حركة حماس أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعطل مفاوضات الإفراج عن الرهائن وحملة الجوازات الأجنبية.

تعليق مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول فلسطيني بأن حركة حماس علقت المفاوضات بشأن الأسري الإسرائيليين بسبب تصرفات الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي.

وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، قال مسؤول فلسطيني: "حركة حماس علقت مفاوضات الأسرى بعد تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفى الشفاء".

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فظائع تحدث في مستشفيات قطاع غزة

وفي سياق آخر كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن فظائع تحدث في مستشفيات قطاع غزة، خاصة مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت الكيلة وجود خطر كبير يهدد حياة المرضى وينذر بحدوث كارثة صحية، وهو عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء، مشيرة إلي أن الكلاب الضالة نهشت بعضا، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام.

وقالت الكيلة في بيان صحفي اليوم الأحد إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بإخلاء المستشفيات، بل بإلقاء الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، و"هذا ليس إخلاء بل طرد تحت تهديد السلاح".

انقطاع الكهرباء داخل المستشفيات في غزة

وأضافت أن "هناك كارثة أخرى تحدث في المستشفيات، وهي المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل"، مؤكدة استشهاد 12 مريضا داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة".

وأوضحت أن جميع مرضى الأورام وعددهم 3 آلاف مريض كانوا يتعالجون في مستشفى الرنتيسي والتركي تُركوا الآن للموت، بعد طرد الاحتلال لهم من المشافي.

وأكدت الكيلة أن جميع الحوامل وذوات الحمل الخطر مهددات بالخطر، حيث لا تجد النساء من يقدم لهن العلاج والخدمات الطبية في غزة، فكل امرأة على وشك الولادة لن تجد من يقدم لها أي خدمة طبية.

طائرة دون طيار النار تطلق النار تجاه كل من يتحرك داخل المجمع

وأوضحت أن المرضى والجرحى لا يستطيعون الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، وقد فقد العديد منهم حياتهم إما وهم ينزفون أو بسبب عدم تلقيهم أدويتهم وعلاجاتهم اللازمة، لافتة إلي أن الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعون التنقل بين أقسام ومباني المجمع الطبي، حيث تطلق طائرة دون طيار النار تجاه كل من يتحرك داخل المجمع.

واستطردت: "المرضى يصابون مرة أخرى وهم على أسرة الشفاء نتيجة قصف الاحتلال للمجمع الطبي، والذي طال آبار المياه ومحطات الأكسجين وبوابة المجمع ومرافق أخرى، فيما فسد مخزون الدم الموجود داخل الأقسام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث لم تعد الطواقم الطبية قادرة على إعطاء وحدات الدم للمرضى والجرحى الذين ينزفون".

وأشارت إلى أن الجرحى والمرضى والطواقم الطبية إضافة لكل ما يعانونه لا يجدون ما يأكلون، كما أن المياه مقطوعة على المجمع، مؤكدة أن الحل الآن هو إمداد المجمع الطبي بالكهرباء والمستهلكات الطبية والأدوية والوقود، أو بإجلاء آمن للمرضى للعلاج في جمهورية مصر العربية، حيث لم تعد مشافي قطاع غزة قادرة على استقبال مزيد من الجرحى.

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