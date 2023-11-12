الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

ظهور خاص لوالدتها، داليا البحيري تحتفل بزفاف ابنة شقيقتها بحضور كوكبة من نجوم الفن (صور)

داليا البحيري، فيتو
داليا البحيري، فيتو

نشرت الفنانة داليا البحيري منذ قليل الصور الأولى لها في حفل زفاف ابنة شقيقتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وذلك بحضور أصدقائها من الوسط الفني وأفراد العائلة حيث حرصت على التقاط صورة مع والدتها في ظهور نادر لها.

مصطفى قمر

وحرص الفنان مصطفى قمر والفنان محمود العسيلي على تقديم مجموعة من أغنياتهم القديمة والحديثة  في حفل الزفاف وتفاعل معه الجميع في وسط أجواء حافلة بالفرحة والسعادة.

هاني البحيري

وحضر مصمم الأزياء هاني البحيري حفل الزفاف والذي قام بتصميم فستان العروسة حيث علقت داليا البحيري على الفستان: "فستان الملكي للملكة".

Advertisements

داليا البحيري

 

وقد كشفت الفنانة داليا البحيري  عن تفاصيل تجهيزها لفيلم أولاد حريم كريم مع الفنان مصطفى قمر.

داليا البحيري تتحدث عن فيلم أولاد حريم كريم

وقالت “البحيري” من خلال لقائها مع “فيتو”: “أنا محضرتش الفيلم بصراحة  ولكني قرأت السيناريو والفيلم مكتوب بشكل جيد لأني بالفعل كنت عاملة الشخصية منذ 18 عام وكل اللي أنا كنت أحتاجه أني أسترجع الشخصية واتعرف على ملامحها شكلها الجديد مع علي إدريس وزينب عزيز السيناريست”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الفنانة داليا البحيري زفاف ابنة شقيقة داليا البحيري أخبار الفن اليوم هاني البحيري داليا البحيري

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

تجارية الجيزة: توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض 10%، وأسعار مبادرة الحكومة لا تلائم تكاليف الإنتاج

مسلسل "صوت وصورة" الحلقة 23، الشرطة تلاحق صدقي صخر وعمرو وهبة

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل

الدروز في جيش الاحتلال.. حكاية عقد الدم المفروض.. وتأدية الخدمة العسكرية بالإكراه.. والإعلام الغربي يزيف تقارير الولاء بهدف وصم المقاومة بالإرهاب (صور)

تكريم مجلس إدارة الزمالك واختيار زيزو أفضل لاعب في مصر (صور)

ننشر أسماء المدربين المرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل أوسوريو

Advertisements

منوعات

المزيد

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بوقوع العديد من المشكلات العائلية

تزيل الهم وتفرج الكرب، أذكار المساء كاملة مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية