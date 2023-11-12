ظهور خاص لوالدتها، داليا البحيري تحتفل بزفاف ابنة شقيقتها بحضور كوكبة من نجوم الفن (صور)
نشرت الفنانة داليا البحيري منذ قليل الصور الأولى لها في حفل زفاف ابنة شقيقتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وذلك بحضور أصدقائها من الوسط الفني وأفراد العائلة حيث حرصت على التقاط صورة مع والدتها في ظهور نادر لها.
مصطفى قمر
وحرص الفنان مصطفى قمر والفنان محمود العسيلي على تقديم مجموعة من أغنياتهم القديمة والحديثة في حفل الزفاف وتفاعل معه الجميع في وسط أجواء حافلة بالفرحة والسعادة.
هاني البحيري
وحضر مصمم الأزياء هاني البحيري حفل الزفاف والذي قام بتصميم فستان العروسة حيث علقت داليا البحيري على الفستان: "فستان الملكي للملكة".
داليا البحيري
وقد كشفت الفنانة داليا البحيري عن تفاصيل تجهيزها لفيلم أولاد حريم كريم مع الفنان مصطفى قمر.
داليا البحيري تتحدث عن فيلم أولاد حريم كريم
وقالت “البحيري” من خلال لقائها مع “فيتو”: “أنا محضرتش الفيلم بصراحة ولكني قرأت السيناريو والفيلم مكتوب بشكل جيد لأني بالفعل كنت عاملة الشخصية منذ 18 عام وكل اللي أنا كنت أحتاجه أني أسترجع الشخصية واتعرف على ملامحها شكلها الجديد مع علي إدريس وزينب عزيز السيناريست”.
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