عزاء الفنان عثمان محمد علي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد غد الثلاثاء

كشف الفنان أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان عزاء الفنان عثمان محمد علي، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد.

موعد ومكان عزاء عثمان محمد علي

وقال الفنان أحمد سلامة أ٦ن العزاء سيقام بعد صلاة مغرب مساء بعد غد الثلاثاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.



الفنان عثمان محمد علي

يذكر أن الفنان عثمان محمد على هو والد الفنانة سلوى عثمان، وأحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

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كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية أبرزهم أميرة السينما مديحة كامل التي شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التي منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.