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منوعات

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

مهرجان الجيزة للتمور،
مهرجان الجيزة للتمور، فيتو

 يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الإثنين مهرجان الجيزة للتمور بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر، ويستمر  يومي ١٣ و١٤ نوفمبر الجاري بنادي الزراعيين بحي الدقي. 

دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر 

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها، ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين؛ ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.
واكد محافظ الجيزة أنه يشارك بالمهرجان العديد من العارضين من المحافظة، وعلى رأسها الواحات البحرية والتي تتميز بإنتاجها من التمور، وخلال السنوات الأخيرة قامت الدولة والقطاع الخاص بضخ استثمارات كبيرة في الواحات البحرية خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور، مؤكدًا أنه سيشارك اليوم من الواحات البحرية ٤٠ عارضا، بالإضافة إلى عشرات العارضين من محافظات أخرى. 
ولفت إلى أن المهرجان يأتي استكمالًا للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور لما له من أهمية كبيرة.

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