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ثقافة وفنون

تفاصيل أسبوع قصور الثقافة لشباب الشلاتين وحلايب

عمرو البسيوني رئيس
عمرو البسيوني رئيس قصور الثقافة، فيتو

يشهد قصر ثقافة الشلاتين الأربعاء المقبل أسبوعا ثقافيا مكثفا لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد، يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك ضمن خطط العدالة الثقافية التي تهدف للوصول بالمنتج الثقافي والفني للمناطق الحدودية والنائية، وتستمر فعالياته حتى منتصف نوفمبر الحالي.

رئيس قصور الثقافة 

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة، إن الأسبوع الثقافي يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات الشباب من سكان المحافظات الحدودية والنائية في كافة النواحي الثقافية والفنية والإبداعية، سعيا لتأصيل الهوية الثقافية، ويتم خلاله الاستعانة بنخبة من المتخصصين والفنيين في مختلف المجالات.

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فعاليات أسبوع حلايب الثقافي

ويشهد الأسبوع المكثف مجموعة من الفعاليات تتنوع ما بين المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية حول تطوير الذات والمهارات، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

إلى جانب الورش الفنية، وورش الأشغال اليدوية منها الطرق على النحاس، النحت، الخيامية، وتصميم العرائس، وغيرها من الورش التي تعتمد على العمل الجماعي لتحقيق مزيد من التواصل والتفاعل ويمكن من خلالها تعلم حرفة يدوية يستعين بها الشباب كمشروعات مستقبلية.

فعاليات قصور الثقافة الأسبوع المقبل، أنشطة عيد الطفولة وأسبوع ثقافي بحلايب وشلاتين

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