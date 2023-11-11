السبت 11 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فعاليات قصور الثقافة الأسبوع الجاري، عروض مسرحية وسينمائية وأنشطة متنوعة بالمدارس

عمرو البسيوني رئيس
عمرو البسيوني رئيس قصور الثقافة، فيتو

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأسبوع الجاري مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءًا من اليوم السبت 11 نوفمبر وحتى الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

 

فعاليات قصور الثقافة 

ومن أبرز تلك الفعاليات تقديم عودة عرض المغامرة ليضيء مسرح السامر من جديد وذلك يوميًّا في تمام الساعة الثامنة مساءً حتى يوم ١٦ نوفمبر (عدا الثلاثاء).

كما يشهد هذا الأسبوع عرض مجموعة من أفلام السينما العالمية مجانًا للجمهور، ضمن نشاط قصر السينما بجاردن سيتي، يعقبها ندوات بحضور نخبة من النقاد والمتخصصين.

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مبادرة أنت الحياة 

وتنفيذًا لخطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة للوصول بخدماتها للمحافظات الحدودية والنائية، تشهد محافظة الوادي الجديد وتحديدًا مركز الخارجة، فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" بدءًا من الثلاثاء المقبل، كما تستمر أنشطة الأسبوع المُقام لشباب حلايب، الشلاتين وأبو رماد بقصر ثقافة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر حتى منتصف الشهر الجاري.

 

قصور الثقافة 

وتواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تقديم الأنشطة المُعدة للأطفال بمناسبة عيد الطفولة والتي تتنوع ما بين الورش الفنية، اللقاءات التوعوية، ومسابقات اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، وذلك بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة، وعدد من المدارس بالمحافظات وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل أسبوع قصور الثقافة لشباب الشلاتين وحلايب

فعاليات قصور الثقافة الأسبوع المقبل، أنشطة عيد الطفولة وأسبوع ثقافي بحلايب وشلاتين

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قصور الثقافة فعاليات قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة

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