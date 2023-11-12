متحدث الرئاسة: سياسة مصر الخارجية تتسم بالحكمة والصبر الاستراتيجي والنبل.. مصر من أوائل الدول المدافعة عن الشعب الفلسطيني والمطالبة بحريته واستقراره.. ولا تعادي أو تتعدى على أحد

أوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع قادة وزعماء عدد من الدول العربية والإسلامية بالرياض أمس على هامش القمة العربية الإسلامية

المستشار أحمد فهمي: المبادئ والقيم التي تؤمن بها مصر تتحول إلى واقع من خلال علاقاتها الخارجية

وأكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المبادئ والقيم التي تؤمن بها مصر تتحول إلى واقع من خلال علاقاتها الخارجية مشيرا إلى أنه خلال الفترة التي لم تكن الأحوال على أفضل ما تكون في العلاقات بين أنقرة والقاهرة.

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متحدث الرئاسة: السياسية الخارجية المصرية تتسم بالحكمة والصبر الاستراتيجي والنبل

وكشف المستشار أحمد فهمي تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع قادة وزعماء عدد من الدول العربية والإسلامية بالرياض أمس على هامش القمة العربية الإسلامية



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد إن الرئيس السيسي التقى نظيره التركي للمرة الثانية بعدما كان هناك لقاء في الهند قبل ذلك مشددا على أن السياسية الخارجية المصرية تتسم بالحكمة والصبر الاستراتيجي والنبل مؤكدا أن مصر لا تعادى أو تتعدى على أحد ولا تسمح بالتعدى عليها.

المستشار أحمد فهمي: العلاقات المصرية مع تركيا تتقدم وتشهد تطورا



وأكد أن العلاقات المصرية مع تركيا تتقدم وتشهد تطورا لافتا أنه كان هناك لقاء آخر وهناك مستويات من التواصل وخطوات متبادلة يتم البناء عليها

وأضاف متحدث الرئاسة أن الموقف التركي يعبر عن خطواته لإعادة تفعيل أطر التعاون وتعزيز العلاقات مع مصر وهناك تبادل تجاري واسع بين البلدين لم يتوقف خلال السنوات الماضية



وقال إنه يتم العمل على تجاوز جميع نقاط الخلاف بين البلدين وهناك خطوات مكثفة لمتابعة وضمان تنفيذ تلك الخطوات، مضيفا أن هناك أزمة إنسانية ضخمة وشديدة في فلسطين تؤلم الجميع والقيادة المصرية تعمل بمنتهى القوة وبدوافع إنسانية قبل كونها سياسية وذلك لحماية الأمن القومي المصري والعربي

متحدث الرئاسة: مصر تتعاون وتكثف اتصالاتها مع الجميع وتفتح الباب أمام التواصل مع كل السبل

وبشأن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنها تأتي في إطار تعزيز التشاور بين الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية وأن مصر تتعاون وتكثف اتصالاتها مع الجميع وتفتح الباب أمام التواصل مع كل السبل التي من شأنها أن تسهم في وقف إطلاق النار وإنفاد المساعدات وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.



المستشار أحمد فهمي: سوريا لها وضعية خاصة عند الشعب المصري

وعن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي مع بشار الأسد قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن سوريا لها وضعية خاصة عند الشعب المصري

وأضاف متحدث الرئاسة أن الشعب المصري تألم لما أصاب سوريا خلال السنوات الماضية والعلاقات بين الشعبين تاريخية وعميق وأن مصلحة مصر في سوريا هو استعادة الدولة السورية لأمنها واستقرارها وكذلك شعبها وأن هناك مصلحة مصرية مؤكدة أن تكون الدولة العربية مستقرة ومتماسكة

متحدث الرئاسة: موقف مصر واضح في العلن وهو التسوية السورية الشاملة



وأشار متحدث الرئاسة إلى أن موقف مصر واضح في العلن وهو التسوية السورية الشاملة بما يحافظ على المؤسسات ويرفض محاولات التدخلات الخارجية التي تحول دون وحدة الشعب وتماسكه

المستشار أحمد فهمي: العلاقات المصرية السعودية تاريخية وممتدة والشعبين بينهما الكثير من التقارب والمودة والمحبة

كما أكد المستشار أحمد فهمي أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وممتدة والشعبين بينهما الكثير من التقارب والمودة والمحبة وبها الكثير من التميز على مستوى القيادات وهناك تعبير دائم عن المودة لمصر من جانب السعودية.



وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي كان لقاء ودي وتم التباحث حول الوضع في فلسطين وكيف يمكن للدولتين الكبيرتين لعب دور مهم في هذا الشأن

وشدد متحدث الرئاسة أن التواصل مستمر بين الدولتين والرئيس السيسي وجه الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة القمة العربية الإسلامية.

متحدث الرئاسة: مصر من أوائل الدول المدافعة عن الشعب الفلسطيني والمطالبة بحريته واستقراره

وأضاف أن مصر من أوائل الدول المدافعة عن الشعب الفلسطيني والمطالبة بحريته واستقراره ولم تفلح أي قوة في أن تحيد بمصر عن مسار دعم مصر لفلسطين الممتد عبر التاريخ حيث إنها تحملت الكثير وضحت من أجل القضية الفلسطينية، متابعا أن كل الشعب المصري يقتطع من حياته وقوته لأجل الشعب الفلسطيني وهذا يتم عن طيب خاطر.

المستشار أحمد فهمي: أن الدور المصري في القضية الفلسطينية يهدف لمصلحة قومية وعامة



كما أكد المستشار أحمد فهمي أن الدور المصري في القضية الفلسطينية يهدف لمصلحة قومية وعامة مثل التحذير من قضية التهجير القسري حيث إن الموقف المصري لا يعبر عن موقف الدولة للتعبير عن مصلحة خاصة وإنما موقف يعبر عن المنطق والمصلحة العامة.

متحدث الرئاسة: موقف مصر عميق ويتم التعبير عنه بوسائل وإجراءات مختلفة ومصر ترفض الضغط عليها قول واحدا



وأوضح متحدث الرئاسة أن موقف مصر عميق ويتم التعبير عنه بوسائل وإجراءات مختلفة ومصر ترفض الضغط عليها قولا واحدا لأن هذا موقف مصر ويتعلق بحماية سيادتها وأراضيها

وأشار إلى أن مصر تتحدث من موقع قوة أخلاقي قبل أي شيء لأنها دولة دفعت وتحملت الكثير في هذه القضية، والدول العربية والإسلامية الشقيقة وجميع دول العالم ترسل المساعدات.

المستشار أحمد فهمي: كل الشعب المصري الذي يقتطع من حياته وقوته من أجل الشعب الفلسطيني وهذه مسؤولية وتفعل عن طيب خاطر

وتابع أن الجميع يتابع حجم المساعدات المصرية التي تمثل أغلبية ساحقة عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعيات المجتمع الأهلي وكل الشعب المصري الذي يقتطع من حياته وقوته من أجل الشعب الفلسطيني وهذه مسؤولية وتفعل عن طيب خاطر

القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية

و شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية كما القى الرئيس السيسي كلمة أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير عادية

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية هدفت إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وجاءت مشاركة الرئيس في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية

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