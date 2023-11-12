ميسي لاعب الموسم في إنتر ميامي الأمريكي

ميسي، توج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في فريقه خلال الموسم الماضي.

وكان ميسي انضم إلى إنتر ميامي في يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن نادي إنتر ميامي (الأحد) عن اختيار قائده ليونيل ميسي كأفضل لاعب في الفريق لموسم 2023، بعد المستوى الذي قدمه قائد منتخب الأرجنتين مع الفريق خلال المباريات التي ارتدى فيها قميصه.

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ولعب ميسي دورًا رئيسيًا في مساعدة الفريق على الفوز بأول بطولة في تاريخه، وهي كأس الدوريات 2023، بعد التفوق على كل منافسيه، كما ساعد ميسي إنتر ميامي على بلوغ نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة لعام 2023، لكنه خسر أمام هيوستون دينامو بنتيجة 1-2، في مباراة غاب عنها قائد منتخب الأرجنتين بسبب الإصابة.

من ناحية أخرى، أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أمس السبت، عن قائمة "التانجو" لدخول المعسكر المقرر إقامته خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

وشهدت اختيارات سكالوني تواجد أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، الحائز مؤخرًا على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة.

قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروجواي

وجاءت قائمة الأرجنتين كاملة، كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - خوان موسو - والتر بينيتيز - جونزالو مونتيل - بابلو مافيو - مولينا - جيرمان بيزيلا - كريستيان روميرو - لوكاس كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - فرانشيسكو أورتيجا - نيكولاس تاجليافيجو - لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي باول - إيزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو - أليكسيس ماك أليستر - باولو ديبالا - آنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس - لوكاس أوكامبوس.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة أوروجواي والبرازيل خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تكريم ميسي لفوزه بالكرة الذهبية

كرم إنتر ميامي الأمريكي، نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فعالية للاحتفال بفوزه بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، قبل مواجهة ودية مع نيويورك سيتي.

وتعهد ميسي، أثناء الاحتفالية، بجلب المزيد من النجاحات للنادي الأمريكي.

وقال ميسي: "ليس لدي شك في أن العام المقبل سيكون أفضل بكثير.. نحتاج دعمكم وقربكم منا، كي نحقق هذا الأمر معا".

وأشار: "الاحتفال بالكرة الذهبية معكم شرف كبير.. أنا هنا منذ مدة قليلة، لكني أشعر كأني هنا منذ فترة.. أود شكر كل أهل ميامي على معاملتهم لي أنا وعائلتي.. عوملنا بالكثير من الود، وأشعرتموني بأنه بيتي".

وواصل: "نحن معا منذ مدة قليلة، لكننا حققنا شيئا مهما، وهو أول لقب لهذا النادي (كأس الدوريات).. ومن المهم أننا سنلعب العام المقبل في بطولة مهمة (كأس أبطال الكونكاكاف).. لم يكن لدي شك بخصوص كيف سيصبح حالي وأنا هنا".