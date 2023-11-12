انطلقت فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI، تحت رعاية وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والشباب والرياضة.

انطلاق فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات Fly in Egypt 2023

انطلقت المسابقة من مطار سفنكس الدولي وحلقت الطائرات بمنطقة أهرامات الجيزة وسوف يتم التحليق أيضا من مطارات الأقصر، أسوان، أبو سمبل وتنتهي بمدينة الجونة والاحتفال بتوزيع الجوائز وإقامة معرض للطائرات Gouna Air Show.

رالي الطائرات

جدير بالذكر ان الرالي الدولي للطائرات يقام في مصر للمرة الأولى من تنظيم شركة الفرعون الطائر في الفترة من ١٠ نوفمبر إلي ١٨ نوفمبر بمشاركة ١٢ طائرة خفيفة من ١٢ دولة أوروبية.

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و قد أصدر الطيار/ أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بضرورة حسن استقبال الطائرات والمتسابقين وظهور المطارات المصرية بمظهر مشرف أمام المسابقة الدولية.

و يعتبر إقامة هذه المسابقة الدولية بمصر فرصة جيدة لإستقطاب جديد من السياحة وفئة جديدة من السائحين وهم مالكي الطائرات الخاصة وذلك لما تتمتع به مصر من العديد من المطارات بأماكن سياحية أثرية ومدن شاطئية تجذب السائحين من مختلف جنسيات العالم.