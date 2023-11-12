كشفت وزارة الشباب والرياضة سر سفر 8 من قيادات الوزارة ومؤسسة شباب المتوسط، إلى مدينة برشلونة بإسبانيا، خلال افتتاح النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن الشباب هم قوة مصر الناعمة على المستوى العربي والأفريقي والمتوسطي، ولذلك أنشأت الوزارة كيانات متعددة منها اتحاد الشباب العربي، الاتحاد المصري الأفريقي للشباب، أكاديمية شباب المتوسط.

الشباب والرياضة تكشف سبب سفر 8 من القيادات لافتتاح أكاديمية شباب المتوسط، فيتو

وشددت وزارة الشباب والرياضة، على أن الموارد الخاصة بتلك المشاريع يتم تمويلها دون تحمل الدولة أي نفقات، مع عدم المساس بقوة انتشار الوزارة، حيث قامت الوزارة بتأسيس أكاديمية شباب المتوسط بالتعاون من مؤسسة شباب المتوسط، ويتم تنفيذ مشاريع من خلالها مع تمكن الوزارة من حشد الموارد المالية الخاصة بمشاريعها بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة.

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وأضافت الوزارة أن افتتاح أكاديمية شباب المتوسط استدعى سفر اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب وعبد الله الباطش مساعد الوزير، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، رانيا سامي مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، خالد فوزي مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية، ومن مؤسسة شباب المتوسط يوسف عروج مؤسس مؤسسة شباب المتوسط، المهندس عبد الحليم محمد عضو مجلس الأمناء، بسبب كثرة الأنشطة والفعاليات منها تكثيف التواجد المصري وتعميق الاتفاقيات والتي من بينها تنفيذ نشاط اكاديمية شباب المتوسط لأول مرة خارج مصر بمشاركة 110 شباب وفتيات من دول المتوسط برعاية رئيس الوزراء المصري، والتنسيق مستقبلًا لعقد العديد من الفعاليات التي تستهدف تنمية قدرات الشباب المتوسطي.

شهدت رحلة وفد وزارة الشباب والرياضة، الاتفاق مع وزيرة الدولة لشئون الشباب والأطفال بجمهورية ألبانيا، على استضافة اكاديمية شباب المتوسط في نسختها الرابعة، وبحث آفاق التعاون بين مصر وألبانيا في مجالات سياسات الشباب، والسياحة الشبابية، وتبادل الخبرات الشبابية بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، والتعليم المدني والقيادات الشبابية، بالإضافة الي زيارة عدد من المؤسسات والمنشآت الشبابية للتعرف على التجارب والتي من بينها مركز تعليم الشباب وبيت الشباب في برشلونة للتعرف على التجارب الشبابية والمنشآت الشبابية بكتالونيا.

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد الشاهد أحد اكتشافات حراسة المرمى للمشروع القومي لإكتشاف المواهب في كرة القدم، وذلك عقب إنضمامه رسميًا إلى نادي رايو فاليكانو الإسباني خلال موسم 2023 / 2024.

احتراف حارس برنامج اكتشاف المواهب في رايو فاليكانو الإسباني

وأعلن مشروع اكتشاف المواهب في كرة القدم، تعاقد نادي رايو فاليكانو الإسباني مع اللاعب محمد الشاهد حارس مرمى مواليد 2006 " ضمن اكتشافات مشروع الموهوبين، مضيفًا أن اللاعب تواجد اليوم في وحدة تدريبيى خاصة بحراسة المرمى مع فريق تحت 20 عاما عقب توقيع العقد، ثم عقد المدير الفني بالقطاع جلسة خاصة مع اللاعب لمناقشة بعض النواحي الفنية والبدنية للوقوف على مستواه الفني قبل المشاركة في المباريات الرسمية.

أشرف صبحي يهنئ لاعب مشروع اكتشاف الموهوبين بالانضمام إلي رايو فاليكانو الإسباني، فيتو

و أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بإنضمام اللاعب محمد الشاهد رسميًا إلي نادي رايو فاليكانو، مؤكدا على دعمه ومساندته في رحلته الاحترافية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم، يهدف إلي زيادة عدد المحترفين المصريين فى الدوريات العالمية.

وأشار وزير الرياضة أنه سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة فى تنفيذ مشروعات اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم من أجل تقديم أجيال واعدة للمنتخبات الوطنية فى مختلف المراحل العمرية، يأتي ذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتطوير الشامل وتكثيف المشروعات الموهوبين فى مختلف اللعبات وخاصة كرة القدم.

الجدير بالذكر، أن مشروع "ستار أوف إيجيبت" قد حقق نجاحات خلال تنفيذ فعالياته في عدد من المحافظات ويأتي ضمن مشروعات وزارة الشباب والرياضة المعنية بانتقاء الموهوبين في مختلف اللعبات الرياضية المتضمنة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، والذى يتم تنفيذه حاليًا في مختلف المحافظات من خلال لجان فنية متخصصة، ومن خلال لجان المتابعة التي تجوب جميع المحافظات.

ويهدف المشروع إلى انتقاء المواهب فى مجال كرة القدم وعمل معسكرات تدريبية داخل وخارج مصر بالتعاون مع العديد من الأندية الأوروبية، والتحق به العديد من المواهب الرياضية.