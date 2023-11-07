شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تسليم 238 دراجة هوائية للشباب مجانًا، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون بين الوزارة وأحد البنوك وشركة لتوصيل الطلبات للمنازل؛ بشأن تنفيذ مبادرة «دراجتك.. صحتك» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر مراسم التسليم الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية.

أشرف صبحي يشهد تسليم 238 دراجة هوائية مجانًا ضمن مبادرة دراجتك صحتك، فيتو

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية الشباب في صياغة حاضر ومستقبل مصر، وتفعيلًا للمبادرات الداعمة للشباب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا، وكذلك انطلاقًا من مسئولية وزارة الشباب والرياضة في تقديم الدعم للشباب المصري عن طريق دعم التأهيل لفرص العمل ورفع معدلات اللياقة البدنية للمواطنين وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع كافة المواطنين على ممارسة الرياضة لتصبح أسلوب حياة للمواطن المصري.

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أشرف صبحي يشهد تسليم 238 دراجة هوائية مجانًا ضمن مبادرة دراجتك صحتك، فيتو

أشار أشرف صبحي إلي أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحث على المشاركة المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومشاركتهم في التنمية المجتمعية، والعمل جنبًا الي جنب نحو توفير فرص عمل للشباب من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة.

أشرف صبحي يشهد تسليم 238 دراجة هوائية مجانًا ضمن مبادرة دراجتك صحتك، فيتو

فيما توجه ممثلو شركة طلبات مصر والبنك المصري الخليجي ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إتاحة تلك الفرصة لعقد شراكة مجتمعية مع مؤسسات الدولة ممثلةً فى وزارة الشباب والرياضة، لتوفير فرص عمل للشباب.

أشرف صبحي يشهد تسليم 238 دراجة هوائية مجانًا ضمن مبادرة دراجتك صحتك، فيتو

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن المبادرة من خلال إطلاق رابط للتسجيل، وحددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها بالشباب المرشحين للعمل بتوصيل الطلبات بهدف زيادة دخلهم.

أشرف صبحي يشهد تسليم 238 دراجة هوائية مجانًا ضمن مبادرة دراجتك صحتك، فيتو

من ناحية أخرى، وصل وفد وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط، مدينة برشلونة بإسبانيا، لحضور افتتاح النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط MYA المقامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

أشرف صبحي يشهد تسليم 238 دراجة هوائية مجانًا ضمن مبادرة دراجتك صحتك، فيتو

ضم وفد وزارة الشباب والرياضة كلا من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، رانيا سامي مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، خالد فوزي مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية، ومن مؤسسة شباب المتوسط يوسف عروج مؤسس مؤسسة شباب المتوسط، المهندس عبد الحليم محمد عضو مجلس الأمناء.

وفد وزارة الرياضة يصل إسبانيا لحضور النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط، فيتو

وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تقديره الكبير للإتحاد من أجل المتوسط والأمانة العامة للاتحاد وطاقم عمل الاتحاد، مؤكدًا اهتمامه الشديد بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد خدمة لشباب المتوسط، موضحًا استراتيجية الوزارة تجاه البعد المتوسطي في ضوء إهتمام القيادة السياسية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تتويج المنتخب الوطني الأول لكرة الهدف للمكفوفين بالمركز الأول في منافسات بطولة الأهرامات الدولية الثانية التي استضافتها القاهرة بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 5 فرق هي منتخب مصر، السعودية، العراق، رومانيا، ونادى ألعاب دمنهور.

أشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلى الإصرار والتحدى الذى يتحلي به أبطال مصر البارالمبين في مختلف الألعاب الرياضية، وقدرتهم على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية، وسيكون لاعبو كرة القدم الذين يلعبونها برجل واحدة من ذوى القدرات والهمم امتدادًا لتلك الإنجازات.

حضر المباراة النهائية الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، والدكتور أحمد الشافعي مدير إدارة الاتحادات النوعية.

وفاز المنتخب المصري على نظيره السعودي بنتيجة 7 / 0 في المباراة النهائية بعد أداء مميز قدمه الفراعنة خلال البطولة وسط حالة من التفاؤل والطمأنينة على الجهاز الفني بقيادة الدكتور محمد فرحات المدير الفني.

وأشادت الدكتورة سونيا عبد الوهاب، بجهود اللجنة المنظمة للبطولة بعد النجاح المميز التي حققته في ظل المشاركة الفعالة من جانب الفرق المشاركة، مؤكدًة على أن الدكتور أشرف صبحي وجه بتقديم كافة أوجه الدعم للاتحاد من أجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو التأهل لدورة الألعاب البارالمبية 2024 وكذلك جميع رياضات أصحاب الهمم كونها تحظى باهتمام بالغ من جميع مؤسسات الدولة.

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الصربي زوران ميلونوفيتش رئيس اتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية ورئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ترتيبات استضافة مصر لبطولة البحر المتوسط 2025.

وزير الشباب والرياضة يؤكد أهمية الملاحة الرياضية

أكد وزير الشباب والرياضة أن الملاحة الرياضة من أكثر اللعبات التي يمكن تسويقها سياحيًا، لتنشيط السياحة بصفة عامة، مشيرًا إلي أن البنية التحتية القوية التي تمتلكها الدولة المصرية تساعدها على استضافة مختلف البطولات القارية والعالمية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، لافتًا إلي تقديم كل الدعم من أجل نجاح جميع الفعاليات تنظيميًا وفنيًا، واستمرار سلسلة تفوق الدولة المصرية في استضافة البطولات والأحداث الدولية الكبرى.

أشرف صبحي يبحث ترتيبات استضافة بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية، فيتو

أشار أشرف صبحي إلي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتعاون مع الاتحاد على توسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية للعبة، وتعظيم الاستفادة من مقومات وأصول الدولة المصرية المتمثلة في المعالم السياحية والأثرية والمقاصد الثقافية والمحميات الطبيعية والمشروعات التنموية العملاقة، والترويج لها من خلال الملاحة الرياضية.