وزارة البيئة تمنح الترخيص لـ 76 مكتب استشارات وترفض 26.. وياسمين فؤاد تعلن شروط وخطوات القيد والاعتماد

يحظر القانون على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة (13) مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية، وعليه يعلن جهاز شئون البيئة بين الحين والآخر عن فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو استشاري بيئى أو مكتب استشارى فى مجال البيئة.

ووافقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة صباح اليوم الأحد على 76 من أصل 102 طلب لقيد واعتماد استشاريين وأخصائيين ومكاتب استشارية بيئية فى كافة مجموعات العمل والتى تضمنت (القياسات البيئية والرصد البيئي، مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الاستشارية، مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئى وتطبيق نظم الإدارة البيئية، مجموعة عمل اقتصاديات البيئة، دراسة التنوع البيولوجى، إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، مجموعة عمل إدارة المخلفات الصلبة والخطرة).

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شروط القيد والاعتماد

وأوضحت الوزيرة أن اللجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين والأخصائيين البيئيين، تقوم بدراسة الطلبات المقدمة والبت فيها ويتم الموافقة على الطلبات التى تستوفى جميع الشروط، ورفض بعض الطلبات ذات المستوى الفنى الضعيف أو لعدم حضور الاستشارى المقابلة التى تعقدها اللجنة.

خطوات القيد والاعتماد للمستشار البيئي

ويتم تقديم طلب القيد والاعتماد باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مرفقًا به النموذج المعد لذلك، حيث تقدم الطلبات على عنوان وزارة البيئة التالى: 30 طريق مصر حلوان الزراعى خلف فندق سوفتيل - المعادى - القاهرة – الرقم البريدى 11728 – قطاع الإدارة البيئية – الأمانة الفنية للجنة العليا القيد والاعتماد على أن يتم توريد الرسم المقرر الذى تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 ومع إرفاق الإيصال الدال على ذلك وهو 100 جنيه.

تخصصات مكاتب الاستشارات البيئية

وحدد قانون البيئة فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها علي غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية:

1.إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي.

2.إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية.

3.تطبيق نظم إدارة البيئة.

4.إعداد خطط الالتزام البيئى وإصحاح المخالفات للمنشآت الصناعية والسياحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

5.اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية.

6.إدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية.

7.إجراء القياسات البيئية فى المعامل المعتمدة.

8.أعمال الرصد الذاتى للمنشآت وإدارة شبكات الرصد.

9.إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية.

10.إدارة الكيماويات والمواد والنفايات الخطرة.

11.نمذجة رياضية لتشتت الملوثات.

12.دراسات التنوع البيولوجي.



رسوم القيد والاعتماد كمستشار بيئي

ويشترط للقيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية ولاعتماد الخبراء وبيوت الخبرة سداد الرسم المقرر لذلك، وهو 1000 جنيها.

شروط قيد المشتغلين بالأعمال البيئية للأفراد



1 - أخصائي بيئى:

(أ) أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب.

(ب) أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية من (5 - 10) سنوات.

(ج) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2 - استشارى بيئى:

(أ) أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب.

(ب) أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية لا تقل عن (10) سنوات.

(ج) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.



شروط القيد والاعتماد للمكاتب الاستشارية



(أ) أن يكون المدير المسئول مقيدا كاستشارى بيئي.

(ب) أن ترفق بالطلب المقدم قائمة بالاخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم.

شهادة القيد أو الاعتماد للمكاتب الاستشارية البيئية

وأوضح جهاز شئون البيئة أن القيد أو الاعتماد يكون بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة (13 مكررًا) من قانون البيئة، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

أسباب رفض تجديد الترخيص وسحب الاعتماد



وتكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.

الأوراق المطلوبة للتقدم للجنة الاعتماد والقيد:



التقدم بطلب للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة يحدد فيه المجال أو المجالات المطلوب القيد فيها كأخصائى بيئى أو استشاري بيئى أو مكتب إستشارى. صورة شهادة التخرج. صور شهادات الماجستير والدكتوراه أن وجد. صور شهادات الدورات التدريبية ذات العلاقة بالمجال أو المجالات المتقدم لها. سابقة خبرة واضحة بالسنوات لكل مجال على حدة مع إرفاق مستند دال على سابقة الخبرة لكل سنة. صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجهه لوزارة البيئة. إعداد نسخة إلكترونية (CD) بجميع الأوراق المذكورة أعلاه. تسديد الرسوم المقررة قانونًا 100 جنية مصرى رسم العرض على اللجنة العليا لكل مجال بيئى. بعد موافقة اللجنة العليا على القيد يتم تسديد مبلغ 1000 جنيه رسم اعتماد الشهادة لكل مجال بيئى.



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