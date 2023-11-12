الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

وزارة البيئة تمنح الترخيص لـ 76 مكتب استشارات وترفض 26.. وياسمين فؤاد تعلن شروط وخطوات القيد والاعتماد

لجنة القيد والاعتماد
لجنة القيد والاعتماد للمكاتب الاستشارية، فيتو

يحظر القانون على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة (13) مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية، وعليه يعلن جهاز شئون البيئة بين الحين والآخر عن فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو استشاري بيئى أو مكتب استشارى فى مجال البيئة.

ووافقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة صباح اليوم الأحد على 76 من أصل 102 طلب لقيد واعتماد استشاريين وأخصائيين ومكاتب استشارية بيئية فى كافة مجموعات العمل والتى تضمنت (القياسات البيئية والرصد البيئي، مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الاستشارية، مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئى وتطبيق نظم الإدارة البيئية، مجموعة عمل اقتصاديات البيئة، دراسة التنوع البيولوجى، إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، مجموعة عمل إدارة المخلفات الصلبة والخطرة).

Advertisements

شروط القيد والاعتماد

وأوضحت الوزيرة أن اللجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين والأخصائيين البيئيين، تقوم بدراسة الطلبات المقدمة والبت فيها ويتم الموافقة على الطلبات التى تستوفى جميع الشروط، ورفض بعض الطلبات ذات المستوى الفنى الضعيف أو لعدم حضور الاستشارى المقابلة التى تعقدها اللجنة.

خطوات القيد والاعتماد للمستشار البيئي

ويتم تقديم طلب القيد والاعتماد باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مرفقًا به النموذج المعد لذلك، حيث تقدم الطلبات على عنوان وزارة البيئة التالى: 30 طريق مصر حلوان الزراعى خلف فندق سوفتيل - المعادى - القاهرة – الرقم البريدى 11728 – قطاع الإدارة البيئية – الأمانة الفنية للجنة العليا القيد والاعتماد على أن يتم توريد الرسم المقرر الذى تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 ومع إرفاق الإيصال الدال على ذلك وهو 100 جنيه.

تخصصات مكاتب الاستشارات البيئية

 

وحدد قانون البيئة فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها علي غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية:

1.إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي.
2.إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية.
3.تطبيق نظم إدارة البيئة.
4.إعداد خطط الالتزام البيئى وإصحاح المخالفات للمنشآت الصناعية والسياحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
5.اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية.
6.إدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية.
7.إجراء القياسات البيئية فى المعامل المعتمدة.
8.أعمال الرصد الذاتى للمنشآت وإدارة شبكات الرصد.
9.إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية.
10.إدارة الكيماويات والمواد والنفايات الخطرة.
11.نمذجة رياضية لتشتت الملوثات.
12.دراسات التنوع البيولوجي.
 

رسوم القيد والاعتماد كمستشار بيئي

ويشترط للقيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية ولاعتماد الخبراء وبيوت الخبرة سداد الرسم المقرر لذلك، وهو 1000 جنيها.

 

شروط قيد المشتغلين بالأعمال البيئية للأفراد
 

1 - أخصائي بيئى:

(أ) أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب.

(ب) أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية من (5 - 10) سنوات.

(ج) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

2 - استشارى بيئى:

(أ) أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب.

(ب) أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية لا تقل عن (10) سنوات.

(ج) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


شروط القيد والاعتماد للمكاتب الاستشارية 


(أ) أن يكون المدير المسئول مقيدا كاستشارى بيئي.

(ب) أن ترفق بالطلب المقدم قائمة بالاخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم.

 

شهادة القيد أو الاعتماد للمكاتب الاستشارية البيئية

وأوضح جهاز شئون البيئة أن القيد أو الاعتماد يكون بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة (13 مكررًا) من قانون البيئة، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

 

أسباب رفض تجديد الترخيص وسحب الاعتماد
 

وتكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.

 

الأوراق المطلوبة للتقدم للجنة الاعتماد والقيد:
 

  1. التقدم بطلب للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة يحدد فيه المجال أو المجالات المطلوب القيد فيها كأخصائى بيئى أو استشاري بيئى أو مكتب إستشارى.
  2. صورة شهادة التخرج.
  3. صور شهادات الماجستير والدكتوراه أن وجد.
  4. صور شهادات الدورات التدريبية ذات العلاقة بالمجال أو المجالات المتقدم لها.
  5. سابقة خبرة واضحة بالسنوات لكل مجال على حدة مع إرفاق مستند دال على سابقة الخبرة لكل سنة.
  6. صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجهه لوزارة البيئة.
  7. إعداد نسخة إلكترونية (CD) بجميع الأوراق المذكورة أعلاه.
  8. تسديد الرسوم المقررة قانونًا 100 جنية مصرى رسم العرض على اللجنة العليا لكل مجال بيئى.
  9. بعد موافقة اللجنة العليا على القيد يتم تسديد مبلغ 1000 جنيه رسم اعتماد الشهادة لكل مجال بيئى.
     

وزيرة البيئة توافق على 76 طلب قيد واعتماد استشاريين وأخصائيين ومكاتب استشارية

جهاز شؤون البيئة بالشرقية يضبط 166 سيارة مخالفة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

البيئة الالتزام البيئي المخلفات الصلبة المكاتب الاستشارية المحميات الطبيعية مجال البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

مواد متعلقة

وزيرة البيئة توافق على 76 طلب قيد واعتماد استشاريين وأخصائيين ومكاتب استشارية

‏أعراض جرثومة المعدة (إنفوجراف)

مئات الآلاف يتظاهرون في بريطانيا لوقف العدوان على غزة (فيديو)

المرور تحذر من السير في هذه المناطق بسبب الكثافات العالية (فيديو)

8 مراكز متخصصة يمكن زيارتها بالمنطقة الخضراء بمؤتمر COP28 في الإمارات، ورئاسة القمة تؤكد: ستكون مركز العمل الرئيسي لجميع الأفراد المهتمين بالمناخ

إلغاء احتفالات افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بسبب أحداث غزة (فيديو)

وزيرة البيئة: نسعى لمواصلة الزخم الإيجابي الناجم عن مؤتمر المناخ COP27

وزيرة البيئة تشارك في النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

الانسحاب أو الموت، يديعوت أحرونوت: حماس خدعتنا للمرة الثانية

وفاة الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عامًا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 12

هجوم مباغت على إسرائيل، تفاصيل 12 ساعة غير مسبوقة من المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال ( فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـثانية عشرة

نتنياهو يوبخ وزيرا في حكومة الاحتلال بسبب تصريحات عن نكبة غزة، التفاصيل كاملة

موعد ومكان جنازة الفنان عثمان محمد علي

Advertisements

منوعات

المزيد

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

بعد قبوله في كلية العلوم، وزير التعليم يستقبل طالب الابتدائية النابغ يحيى عبد الناصر (صور )

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 12-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قصة حفل المنصورية المثير للجدل وكيف انتهى بإحالة 3 أشخاص للمحاكمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تزيل الهم وتفرج الكرب، أذكار المساء كاملة مكتوبة

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بكسب مال بطرق غير مشروعة

دعاء المطر، الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

المزيد
الجريدة الرسمية