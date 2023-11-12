الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزيرة البيئة توافق على 76 طلب قيد واعتماد استشاريين وأخصائيين ومكاتب استشارية

وزيرة البيئة، فيتو
وزيرة البيئة، فيتو

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع  ال٤٥ للجنة  العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين والأخصائيين البيئيين، بحضور الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتورة فاطمة أبو الشوك الرئيس التنفيذى الاسبق لجهاز شئون البيئة،  الدكتورة  شاكيناز الشلتاوى أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور  سعد حسن أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، الدكتور  نبيل عبد المنعم أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة  جامعة القاهرة والسادة أعضاء اللجنة من قيادات وباحثى جهاز شئون البيئة.

Advertisements


وأكدت وزيرة البيئة أن اللجنه ناقشت الطلبات الواردة للجنة  البالغ عددها ١٠٢ طلب ما بين طلبات استشاريين وأخصائيين ومكاتب إستشارية ( بيوت خبرة ) تم دراستهم والموافقة على عدد ٧٦ طلب منهم، فى كافة مجموعات العمل والتى تضمنت ( القياسات البيئية والرصد البيئي،مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الإستشارية، مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئى وتطبيق نظم الادارة البيئية، مجموعة عمل اقتصاديات البيئة،دراسة التنوع البيولوجى - إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية،مجموعة عمل إدارة المخلفات الصلبة والخطرة).

 

 الموافقة على الطلبات التى تستوفى جميع الشروط

وأوضحت الوزيرة ان اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة والبت فيها ويتم الموافقة على الطلبات التى تستوفى جميع الشروط، ورفض بعض الطلبات  ذات المستوى الفنى الضعيف أو لعدم حضور الإستشارى المقابلة التى تعقدها اللجنة.

واقترح بعض أعضاء اللجنة تنفيذ دورات تدريبية للمتقدمين الذين ينقصهم الخبرة والمعلومات التخصصية فى المجال المقدم عليه الطلب على أن تتولى  إحدى الجامعات تنفيذ تلك الدوارات  بهدف رفع قدرات المتقدم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تنامى وتطور المجال البيئى  بشكل سريع  خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد مؤتمر المناخ COP27، حيث اصبح هناك زخم كبير فى موضوعات البيئة على المستوى العالمى، وهو ما ولد نقص كبير فى القوى البشرية ذات الخبرة والدراية بكافة الموضوعات نظرًا لظهور العديد من الموضوعات الجديدة التى لم تكن موجودة من قبل فى ساحة العمل البيئى.

 

إضافة مجموعة خاصة بشركات رصد ومراقبة الطيور المهاجرة

وتقدم الدكتور على أبو سنه الرىيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بإقتراح لزيادة المجموعات التخصصية وإضافة مجموعة خاصة بشركات رصد ومراقبة الطيور المهاجرة، نظرًا لان تلك المناطق أخذت مسار تنموى لدخولها فى مسارات  طواحين الهواء الخاصة  بطاقة الرياح، على ان يقوم الجهاز بإلزام شركات طاقة الرياح  بوجود متخصصيين للقيام بهذه المهمة.

 طلبات التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى

جديرًا بالذكر أن جهاز شئون البيئة يقوم بتلقى طلبات التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو استشارى بيئى أو مكتب استشارى فى مجال البيئة ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة 13 مكررًا من قانون البيئة، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول وتعد شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البيئة التنوع البيولوجي الهندسة الكيميائية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جامعة عين شمس جهاز شئون البيئة وزيرة البيئة

مواد متعلقة

‏أعراض جرثومة المعدة (إنفوجراف)

مئات الآلاف يتظاهرون في بريطانيا لوقف العدوان على غزة (فيديو)

المرور تحذر من السير في هذه المناطق بسبب الكثافات العالية (فيديو)

8 مراكز متخصصة يمكن زيارتها بالمنطقة الخضراء بمؤتمر COP28 في الإمارات، ورئاسة القمة تؤكد: ستكون مركز العمل الرئيسي لجميع الأفراد المهتمين بالمناخ

إلغاء احتفالات افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بسبب أحداث غزة (فيديو)

وزيرة البيئة: نسعى لمواصلة الزخم الإيجابي الناجم عن مؤتمر المناخ COP27

وزيرة البيئة تشارك في النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28

باحثون: شركات النفط مسؤولة بشكل مباشر عن تفاقم أزمة المناخ

الأكثر قراءة

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

مجندة إسرائيلية تتحدث بلغة ركيكة، نشطاء يكشفون سر الفيديو المفبرك لطبيبة مستشفى الشفاء (فيديو)

الزمالك يشارك في السوبر المصري بشرط.. تعرف على التفاصيل

إيران تكشف سبب تحفظها على بنود في البيان الختامي لقمة الرياض

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

مونديال كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام الخليج السعودي في الشوط الأول (صور)

البترول ترفع إجمالي كميات الوقود لمحطات الكهرباء بنسبة 12%

الرغبة المتكررة في التبول علامة للإصابة بالتهاب المثانة، وهذه أسبابها

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

المزيد

انفوجراف

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية