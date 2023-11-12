الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه بني سويف تدفع بسيارات لشفط تراكمات الأمطار من الشوارع

مياه بني سويف تدفع
مياه بني سويف تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار،فيتو

أعلنت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، اليوم الأحد، الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من أماكن التجمعات بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية.

 

مياه بني سويف تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار

 

وأكدت المهندسة، دينا عمر أن الشركة قد رفعت درجة التأهب والإستعداد التام لمواجهة تداعيات سقوط الأمطار من خلال تمركزات لفرق الطوارئ والأزمات وإستعداد كافة معدات وسيارات الشركة والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات محافظة بني سويف والمتابعة الدورية طوال 24 ساعة 

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وأضافت رئيس مجلس الإدارة، إتخاذ الشركة لكافة الإجراءات والإستعدادات الإستباقية لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة الأمطار، حيث تستقبل غرفة عمليات الشركة والخط الساخن إستفسارات وشكاوي المواطنين علي رقم 125 من أي تليفون علي مدار 24 ساعة. 

 

مياه بني سويف تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

 

وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف توجيهاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق باستمرار رفع درجة استعداد  القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار،لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع مثل تلك الأحداث.

 

شدد محافظ بنى سويف على مسؤولى قطاع شركة مياه الشرب وفروعها باستمرار رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها،مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جهوزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.

 

وكذا التنسيق والتواصل الدائم مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه"حال سقوط أمطار"،علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية  لتكون جاهزة للتدخل السريع"حال حدوث أية تداعيات"عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.

 

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