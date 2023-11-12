الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

مرموش يقود تشكيل إينتراخت لمواجهة فيردر بريمن في البوندسليجا

مرموش،فيتو
مرموش،فيتو

الدوري الألماني، أعلن توبمولر مدير فني إينتراخت فرانكفورت عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فيردر بريمن، وستقام المباراة في الجولة العاشرة من البوندسليجا.

وجاء تشكيل إينتراخت علي النحو التالي: 

تشكيل إينتراخت

حراسة المرمي: تراب 

خط الدفاع: توتا، سمولتشيتش، باشو 

خط الوسط: بوتا، لارسون، سخيري، ماكس 

خط الهجوم: شعيبي، كناوف، مرموش 

 

 

 

إينتراخت يفوز علي هلسنكي 

حقق آينتراخت فرانكفورت الفريق الذي يلعب فيه  الدولي المصري عمر مرموش، فوزًا هامًا علي هلسنكي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي، مساء اليوم الخميس.

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وأحرز هدف آينتراخت فرانكفورت الوحيد في الدقيقة 30 عن طريق الجزائري الدولي فارس شعيبي من تمريرة حاسمة من التونسي الدولي إلياس سخيري.

 

بايرن ميونخ يفوز على هايدنهايم 4/2 ويتصدر قمة الدوري الألماني

تقدم بايرن ميونيخ  الإنجليزي بثناىية هاري كين في الدقائق 14 و44 وتعادل فريق هايدنهايم عن طريق تيم كلينيست ويان نيكلاس بيست فى الدقيقتين 67 و70.

 ثم أحرز جيريرو الهدف الثالث لفرق بايرن ميونخ فى الدقيقة 72، وأضاف تشوبو موتينج الهدف الرابع قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

ترتيب بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني الدوري الألماني برصيد 29 نقطة بينما يحتل هايدنهايم المركز الثالث عشر برصيد عشر نقاط.
وخاض البايرن المباراة بحالة معنوية مرتفعة بعد صعوده لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات عقب فوزه على جالطة سراي التركي 2 / 1.

كان بايرن ميونخ قد تعرض للخروج من كأس ألمانيا عقب الخسارة أمام ساربروكن 1 / 2، المنافس بدوري الدرجة الثالثة، استعاد بايرن ميونخ توازنه وحقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند 4 / صفر في الجولة الماضية من الدوري الألمانى.

في المقابل دخل هايدنهايم هذه المباراة متسلحا بفوزه على شتوتجارت بهدفين نظيفين في الجولة.

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