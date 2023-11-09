الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

ماذا قال فيتوريا عن عمر مرموش واختيارات حراسة المرمى

روي فيتوريا،فيتو
روي فيتوريا،فيتو

منتخب مصر، أعرب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه عمر مرموش بالدوري الألماني.

 

وقال فيتوريا: أنا سعيد بما يقدمه خلال الفترة الأخيرة مع فريقه في الدوري الألماني، ولكنه يلعب كل أسبوع خميس ويوم الأحد لذلك سيجرى  اختبار بدني  يوم الانضمام للمنتخب.

وتابع فيتوريا:اختياراتي دائما للحراس تكون وفق معايير محددة فأنا دائما احرص على تواجد حارسين أصحاب خبرة وحارس صغير السن، لأنه الحارس الوحيد صغير السن الذي يشارك في الدوري بشكل أساسي الفترة الماضية، وأنا أتابع ٧ حراس في الدوري بشكل جيد جدا وأتابع تطور مستواهم ويتم استدعاؤهم على هذا الأساس.

 

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية، وتضم ٢٥ لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ واللاعبون هم:

وشهدت قائمة منتخب مصر ضم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، بديلًا لمحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي.

وجاء استبعاد أبوجبل بسبب تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية مع فريقه بالدوري لذلك فضل فيتوريا ضم أحمد الشناوي.

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي 
محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح 
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات.
 وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.

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أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، فيتو

 

موعد مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وسيراليون

 وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء الملاعب لديها ورفض الكاف إقامة مبارياتها على ملعبها لهذا السبب.

 

 

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منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا حمدي فتحي رامي ربيعة روي فيتوري محمد عبد المنعم محمد النني

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